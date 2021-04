Οικονομία

Η ΓΙΩΤΗΣ Α.Ε. στηρίζει την Κιβωτό του Κόσμου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η εταιρεία καλύπτει ετήσιες ανάγκες σε τρόφιμα για όλα τα σπίτια φιλοξενίας παιδιών της Κιβωτού του Κόσμου.

Η εταιρία ΓΙΩΤΗΣ, έχοντας ως κεντρικό πυλώνα δράσεων κοινωνικής ευθύνης τη στήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων με έμφαση στα παιδιά, αναλαμβάνει να προσφέρει προϊόντα της στην Κιβωτό του Κόσμου, για την κάλυψη αναγκών διατροφής των παιδιών που διαβιώνουν στα εννιά σπίτια ολοήμερης (κλειστής) φιλοξενίας, για όλο το έτος.

Στα 9 αυτά σπίτια της Κιβωτού του Κόσμου που βρίσκονται στην Αττική, την Ήπειρο, τον Βόλο, τη Χίο και την Καλαμάτα, φιλοξενούνται 230 απροστάτευτα παιδιά. Ο Πατέρας Αντώνιος και η Κιβωτός του Κόσμου προσφέρουν στα παιδιά αυτά στέγη, τροφή, εκπαίδευση. Κυρίως, όμως, αποβλέπουν στη θεραπεία του τραύματος της παιδικής ψυχής για να αναπτύξει κάθε παιδί την αυτοπεποίθησή του και μία συναισθηματικά και πνευματικά υγιή προσωπικότητα.

Ανάμεσα στα προϊόντα ΓΙΩΤΗΣ που θα προσφέρονται κάθε μήνα στην Κιβωτό του Κόσμου για την κάλυψη βασικών αναγκών σίτισης των παιδιών είναι Παιδικά Ροφήματα, Αλεύρι για Όλες τις Χρήσεις, Φαρίνα, Πουρές, Άνθος Αραβοσίτου, Ρυζόγαλο και άλλα Επιδόρπια.

Ο κ. Μάριος Παπαθανασίου, Εμπορικός Διευθυντής της ΓΙΩΤΗΣ Α.Ε., δήλωσε σχετικά: «Η εταιρία ΓΙΩΤΗΣ τρέφει ιδιαίτερη εκτίμηση στο έργο της Κιβωτού του Κόσμου και την ανεκτίμητη προσωπική προσφορά του Πατέρα Αντώνιου στα παιδιά και, γενικότερα, στην κοινωνία. Στηρίζουμε εδώ και χρόνια το έργο αυτό και χαιρόμαστε ιδιαίτερα που η στήριξή μας προχωρά στην ετήσια κάλυψη αναγκών των σταθερών δομών της Κιβωτού. Η συμμετοχή μας σε τέτοια ανθρωπιστικά έργα αποτελεί για εμάς τιμή. Είμαστε και θα είμαστε δίπλα τους, όχι μόνο με τα προϊόντα μας, αλλά και με όλη μας την αγάπη».

Η παραπάνω ενέργεια αποτελεί μία ακόμη δράση του Προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Υπευθυνότητας της ΓΙΩΤΗΣ Α.Ε.

Ειδήσεις σήμερα:

Αντώνης Συκάρης: ο πρώτος Έλληνας αναβάτης που “κατέκτησε” το Annapurna

H Allesia Demetz στο “Πρωινό” για τον Αλέξη Παππά και την σχέση τους (βίντεο)

Eισφορά αλληλεγγύης: παγώνει στον ιδιωτικό τομέα και το 2022