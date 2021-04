Υγεία - Περιβάλλον

Εμβολιασμοί - Κικίλιας: Προτεραιότητα της Επιχείρησης “Ελευθερία” τα νησιά

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ολοκληρώνονται οι εμβολιασμοί στα νησιά με κάτω από 1.000 κατοίκους, δήλωσε ο Μάριος Θεμιστοκλέους.

Τα εμβολιαστικά κέντρα σε Νάξο, Ηρακλειά και Σχοινούσα επισκέφθηκαν σήμερα ο υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας και ο γενικός γραμματέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους.

Ο κ. Κικίλιας τόνισε ότι τα νησιά είναι προτεραιότητα της Επιχείρησης «Ελευθερία», καθώς η νησιωτικότητα είναι συγκριτικό πλεονέκτημα για τη χώρα.

«Είδα ωραίους ανθρώπους με χαμόγελο και αισιοδοξία. Αυτή είναι η έννοια και η ψυχή του προγράμματος "Ελευθερία". Να εμβολιάσουμε όχι μόνο στα μεγάλα αστικά κέντρα, αλλά και σε κάθε γωνιά της Ελλάδας - και η νησιωτικότητα είναι συγκριτικό πλεονέκτημα για τη χώρα - όλους τους συμπολίτες μας που θέλουν» ανέφερε σε δηλώσεις του ο υπουργός.

Επανέλαβε ότι το Μάιο θα διατεθούν 2-2,5 εκατ. δόσεις εμβολίων και τον Ιούνιο 3,5-4 εκατ. δόσεις και προέτρεψε όλους τους πολίτες να εμβολιαστούν, ειδικά τους μεγαλύτερους σε ηλικία και τις ευπαθείς ομάδες.

«Τα νησιά μας, όμως, είναι μεγάλη προτεραιότητα για εμάς και μεγάλη ευθύνη και χαιρόμαστε που ανταποκρίνονται οι κάτοικοι και έρχονται όλοι να εμβολιαστούν», κατέληξε.

Ο κ. Θεμιστοκλέους δήλωσε ότι ολοκληρώνονται οι εμβολιασμοί στα νησιά με κάτω από 1.000 κατοίκους και σύντομα θα επιταχυνθεί ο ρυθμός εμβολιασμών και στα μεγαλύτερα νησιά.

«Αυτή τη στιγμή στην Ηρακλειά, η συντριπτική πλειοψηφία των κατοίκων εμβολιάζεται σήμερα, κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ αισιόδοξο. Θα συνεχίσουμε και στα υπόλοιπα νησιά, έτσι ώστε μέσα στον επόμενο μήνα να έχουμε καλύψει το μεγαλύτερο αριθμό κατοίκων των νησιών μας και τότε θα αφήσουμε εμβολιαστικά κέντρα μόνο στα μεγάλα μας νησιά», τόνισε.

Ειδήσεις σήμερα:

ΗΠΑ: σύσταση για αποφυγή των ταξιδιών στη χώρα μας

Ο Μπάιντεν αναμένεται να αναγνωρίσει τη γενοκτονία των Αρμενίων

La Liga: η Ρεάλ Μαδρίτης πάτησε… κορυφή!