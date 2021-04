Πολιτική

Φοροελαφρύνσεις: επικρίσεις από τα κόμματα για τα νέα μέτρα

Επίθεση στην Κυβέρνηση εξαπολύει η αντιπολίτευση για το πακέτο μειώσεων φόρων και εισφορών που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός.

Σε δήλωση της τομεάρχη Οικονομικών της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία, Έφης Αχτσιόγλου, για τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού για το πακέτο φοροελαφρύνσεων, αναφέρονται τα εξής:

«Τα φορολογικά μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση δεν αφορούν τον πυρήνα των άμεσων και πιεστικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι εργαζόμενοι και τα νοικοκυριά που έχουν δει τζίρους και εισοδήματα να εκμηδενίζονται. Σε καμία περίπτωση δεν συνιστούν μέτρα για την επανεκκίνηση της πραγματικής οικονομίας και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Τα μέτρα δεν αγγίζουν καν τα δύο μείζονα προβλήματα των επαγγελματιών: τη σώρευση χρεών και την έλλειψη ρευστότητας.

Δεν ρυθμίζουν τα χρέη της πανδημίαςμε το αναγκαίο “κούρεμα”, αναγκαία προϋπόθεση για την ουσιαστική επανεκκίνηση της οικονομίας. Δεν προβλέπουν καμία χορήγηση ρευστότητας, ώστε οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις να έχουν κεφάλαιο κίνησης, να αγοράσουν εμπορεύματα, να διατηρήσουν τις θέσεις και τις σχέσεις εργασίας.

Τελικά, τα μέτρα που ανακοινώθηκαν θα ωφελήσουν κυρίως και προνομιακά τις μεγάλες επιχειρήσεις και τα υψηλά και πολύ υψηλά εισοδήματα. Χαμηλόμισθοι, άνεργοι, μικρομεσαίοι επαγγελματίες στα πρόθυρα του “λουκέτου” είναι και παραμένουν εκτός των “ραντάρ” του κ. Μητσοτάκη.

Συγκεκριμένα:

Η μείωση της φορολογίας των κερδών αφορά λίγες και μεγάλες επιχειρήσεις που έχουν κέρδη, ενώ, ειδικά σήμερα, οι μικρομεσαίες έχουν καταβαράθρωση τζίρου και ζημιές.

Η κυβέρνηση δεν λέει κουβέντα και αρνείται τη διαγραφή του τέλους επιτηδεύματος που αφορά τους πάντες, απαιτώντας την πληρωμή του,τη στιγμή που οι επιχειρήσεις και οι επαγγελματίες, με κρατική εντολή, απαγορευόταν να ασκήσουν δραστηριότητα.

Η παράταση της αναστολής της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης -ίσχυε ήδη- ευνοεί κυρίως και πολλαπλάσια όσους έχουν υψηλά εισοδήματα, ενώ μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα και αυτοαπασχολούμενοι θα έχουν καθόλου ή ελάχιστο όφελος, λόγω και της ραγδαίας μείωσης των εισοδημάτων τους, που τους θέτει έτσι και αλλιώς εκτός εισφοράς.

Η εισφορά αλληλεγγύης εξακολουθεί να μην αναστέλλεται για δημόσιους υπαλλήλους και συνταξιούχους.

εξακολουθεί να μην αναστέλλεται για δημόσιους υπαλλήλους και συνταξιούχους. Η παράταση της μείωσης των ασφαλιστικών εισφορών –ίσχυε ήδη- ευνοεί πολλαπλάσια τις μεγάλες επιχειρήσεις, με το όφελος για τους εργαζόμενους να είναι ελάχιστο και την απώλεια πόρων για τον ΟΑΕΔ τεράστια, με συνεπακόλουθη μείωση κοινωνικών πολιτικών για τους ανέργους και την ενίσχυση της εργασίας.

Τα μέτρα επιβεβαιώνουν την επιλογή της κυβέρνησης να οδηγήσει σε εκκαθάριση τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και να ευνοήσει προνομιακά, ακόμα και σε αυτές τις συνθήκες, λίγους και ισχυρούς»?

Χαρίτσης: ρευστότητα και ουσιαστική στήριξη στην Εστίαση

Εν τω μεταξύ, υπέρ του ανοίγματος της εστίασης με κανόνες και ουσιαστική ενίσχυση των επιχειρήσεων και εργαζομένων τάχθηκε ο τομεάρχης Ανάπτυξης και Επενδύσεων του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ., Αλέξης Χαρίτσης.

Σε δήλωση του αναφέρει:

«Ο κ. Μητσοτάκης επί μέρες λοιδορούσε την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για άνοιγμα της εστίασης σε εξωτερικούς χώρους με αυστηρά υγειονομικά πρωτόκολλα. Χθες έσπευσε να την υιοθετήσει. Το άνοιγμα όμως από μόνο του δεν αρκεί. Οι επιχειρήσεις δεν μπορούν να επανέλθουν σε κανονική λειτουργία μετά από 6 ολόκληρους μήνες lockdown με το πάτημα ενός κουμπιού. Χρειάζονται ουσιαστική στήριξη:

Κάλυψη ασφαλιστικών εισφορών

Έγκαιρη ενίσχυση της ρευστότητας προς όλους

Ρύθμιση του χρέους της πανδημίας που θα περιλαμβάνει και «κούρεμα» της βασικής οφειλής.

Αυτά είναι τα μέτρα που έχει προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ εδώ και καιρό. Αυτά είναι τα μέτρα που έχουν ζητήσει οι ίδιοι οι φορείς του κλάδου. Μόνο έτσι θα αποτρέψουμε χιλιάδες λουκέτα και ακόμα περισσότερους ανέργους τους επόμενους μήνες. Μόνο έτσι η επανεκκίνηση δεν θα καταλήξει σε ένα φιάσκο. Να ανοίξει η εστίαση με κανόνες. Να ανοίξει η εστίαση με ουσιαστική ενίσχυση επιχειρήσεων και εργαζομένων».

ΚΙΝΑΛ: ο κ. Μητσοτάκης έχει μόνιμη επιλογή την στήριξη των μεγάλων και ισχυρών

Σχολιάζοντας τις εξαγγελίες Μητσοτάκη, το Κίνημα Αλλαγής αναφέρει «Οι φορολογικές παρεμβάσεις εν μέσω οικονομικής κρίσης, πρέπει να στοχεύουν στην στήριξη των νοικοκυριών που έχουν πληγεί, να συνδέονται με νέες επενδύσεις, να προσφέρουν κίνητρα για νέες θέσεις εργασίας. Δεν μπορεί να αποτελεί προτεραιότητα η μείωση του φόρου των κερδών των επιχειρήσεων. Που ιδιαίτερα σήμερα, αφορά τους μεγάλους, όχι τους μικρομεσαίους. Ακόμη και στις ΗΠΑ είναι σε αντίθετη κατεύθυνση οι νέες φορολογικές πολιτικές που προωθούνται (θέσπιση υψηλού ελάχιστου φορολογικού συντελεστή για τις μεγάλες επιχειρήσεις) ενώ και ανάλογες συζητούνται σε όλη την Ευρώπη για το άμεσο μέλλον. Με στόχο την άντληση νέων πόρων για τις δημοσιές επενδύσεις, την ενίσχυση των εθνικών συστημάτων υγείας και όλων όσων χτυπήθηκαν από την κρίση.

Με το χρέος της χώρας στο 210% του ΑΕΠ και τα ελλείμματα στα ύψη, κάθε Κυβέρνηση οφείλει να επιλέξει ποιους θα στηρίξει. Ο κ. Μητσοτάκης έχει μόνιμη επιλογή: την στήριξη των μεγάλων και ισχυρών. Ακόμη και αυτά που είναι αναγκαία και το Κίνημα Αλλαγής εδώ και καιρό έχει προτείνει, όπως η κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης, αφορά πάλι μόνο την περίοδο 2021 -2022 και αφήνει πάλι έξω τους συνταξιούχους και τους δημόσιους υπαλλήλους. Οι οποίοι θα κληθούν και πάλι από την Κυβέρνηση της ΝΔ, να καλύψουν την απώλεια στα έσοδα που θα δημιουργηθεί από την πολιτική της».

ΜέΡΑ25: Το κόστος της «Μητσοτάκης Α.Ε.»

Σε ανακοίνωση του ΜέΡΑ25 αναφέρεται «Ένα φάντασμα πλανάται πάνω απ’ τη χώρα. Το φάντασμα της τελειωτικής ερημοποίησης. Η τελευταία πίστα σε μια καθοδική πορεία που ξεκίνησε με την είσοδο της χώρας στο Ευρώ, μια «συμφωνία με το διάβολο» όπου μια χώρα με σχεδόν μηδενικό ιδιωτικό χρέος και μεγάλο ποσοστό ιδιοκατοίκησης, άρα εξαιρετικά εύφορο παρθένο έδαφος για τράπεζες και αρπακτικά ταμεία που ψάχνανε νέους πελάτες για αφαίμαξη, προσυπέγραψε το Όραμα του Υπερδανεισμού, χωρίς να έχει διαβάσει τα κόκκινα γράμματα: «για λίγα χρόνια θα ζεις ζωή χαρισάμενη, αλλά μετά θα έρθω να σου πάρω την ψυχή». Αυτό ήταν, για να μη μασάμε τα λόγια μας, τα Μνημόνια. Η «λεηλασία 1.0» με τη βοήθεια ενός ντόπιου πολιτικού προσωπικού απόλυτα βυθισμένου στη συνενοχή. Μια δεκαετία Μνημονιακής αφαίμαξης αργότερα, έρχεται η «Λεηλασία 2.0» με τη «Μητσοτάκης Α.Ε.» να οργανώνει και επιβλέπει την υφαρπαγή και εξαγωγή σε οφσόρ, της λιγοστής περιουσίας που απέμεινε στους έλληνες πολίτες, αφήνοντας πίσω ένα τσουνάμι λουκέτων, ερείπια, και γενικευμένη φτώχεια. Αυτό είναι το κόστος της «Μητσοτάκης Α.Ε.», ένα κόστος το οποίο δε μας επιτρέπεται να μην παλέψουμε με όλες μας τις δυνάμεις για να αποτραπεί. Προσωπική ευθύνη μας είναι η συλλογική δράση».

