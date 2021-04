Πολιτική

Γιάννης Λαγός: άρση ασυλίας ψήφισε Επιτροπή της Ευρωβουλής

Με πόσες ψήφους υπέρ και πόσες κατά η Επιτροπή εισηγείται στην Ολομέλεια την άρση ασυλίας του ευρωβουλευτή.

Της Μαρίας Αρώνη

Τα μέλη της επιτροπής νομικών θεμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ψήφισαν σήμερα υπέρ της άρσης της ασυλίας του πρώην χρυσαυγίτη ευρωβουλευτή, Γιάννη Λαγού, με 22 ψήφους υπέρ και 2 κατά. Αυτό σε ό,τι αφορά την καταδίκη του Λαγού για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης.

Σε ό,τι αφορά το αίτημα άρσης ασυλίας του για το σκίσιμο της τουρκικής σημαίας, τα μέλη της επιτροπής ψήφισαν υπέρ με 23 ψήφους και ένας ψήφισε κατά.

Την ερχόμενη εβδομάδα θα γίνει η ψηφοφορία στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την άρση της ασυλίας του Γιάννη Λαγού που είναι και το τελικό στάδιο αυτής της πολύμηνης διαδικασίας. Δεν έχει οριστεί ακόμα η ημέρα της ψηφοφορίας.

