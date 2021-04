Πάσχα: Η Μαρία Κορινθίου θα ερμηνεύσει τον Επιτάφιο Θρήνο

Πολιτισμός

Θα ερμηνεύσει τον Επιτάφιο Θρήνο για το κανάλι της Αρχιεπισκοπής. Μαζί με τον καλλιτέχνη Παναγιώτη Πετράκη.

Σε έναν διαφορετικό ρόλο αναμένεται να δούμε τη Μαρία Κορινθίου τη Μεγάλη Εβδομάδα.

Όπως αποκάλυψε η εκπομπή του ANT1, "Το Πρωινό", η γνωστή ηθοποιός αυτή την περίοδο βρίσκεται σε πυρετώδεις προετοιμασίες για τα γυρίσματα καθώς πρόκειται να ερμηνεύσει μαζί με τον Παναγιώτη Πετράκη τα εγκώμια της Μεγάλης Εβδομάδας.

Το βίντεο θα αναρτηθεί στο επίσημο κανάλι της Αρχιεπισκοπής και τη σκηνοθεσία έχει αναλάβει ο Γιάννης Αϊβάζης.

Η Μαρία Κορινθίου θα ερμηνεύσει τον Επιτάφιο Θρήνο στην νεοελληνική, προκειμένου να είναι κατανοητός σε όλο τον κόσμο που θέλει να μπει και να τον ακούσει.

Ο Παναγιώτης Πετράκης θα ερμηνεύσει ύμνους από τα Δώδεκα Ευαγγέλια, τους οποίους θα έχουμε τη δυνατότητα να ακούσουμε τη Μεγάλη Πέμπτη.

