Πατήσια: Δολοφονία ηλικιωμένου μέσα στο σπίτι του

Αστυνομικοί του Τμήματος Ανθρωποκτονιών έσπευσαν στο σπίτι του θύματος. Τι αναφέρουν πληροφορίες από αστυνομικές πηγές.

Ένας 74χρονος άνδρας εντοπίστηκε το μεσημέρι δολοφονημένος, μέσα στο σπίτι του στα Πατήσια.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, ο άτυχος ηλικιωμένος ήταν δεμένος.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί του Τμήματος Ανθρωποκτονιών της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής.

Μόλις πριν από λίγα 24ωρα, άλλος ένας ηλικιωμένος είχε τραγικό τέλος στην ίδια περιοχή. Το απόγευμα της Κυριακής ένας 90χρονος βρέθηκε νεκρός, δεμένος και φιμωμένος μέσα στο σπίτι του. Άγνωστοι τον βασάνισαν μέχρι θανάτου για να τον ληστέψουν.

