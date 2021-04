Οικονομία

Φοροελαφρύνσεις: ικανοποίηση στην αγορά από τα νέα μέτρα

Ποια προτεραιότητα ζητούν από την Κυβέρνηση εκπρόσωποι των επαγγελματιών και των επιχειρήσεων, μετά από το πολύμηνο lockdown.

Θετική είναι η αποτίμηση της αγοράς για τα μέτρα ελάφρυνσης φόρων και εισφορών που εξήγγειλε ο Πρωθυπουργός

«Οι φορολογικές και ασφαλιστικές ελαφρύνσεις που ανακοίνωσε σήμερα ο πρωθυπουργός θα επιφέρουν ουσιαστική και σημαντική βοήθεια τόσο στις επιχειρήσεις όσο και στους εργαζόμενους και μάλιστα όχι μόνο για τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας». Στη δήλωση αυτή προέβη ο πρόεδρος της ΚΕΕ και του ΕΒΕΑ Κωνσταντίνος Μίχαλος μετά τις ανακοινώσεις του πρωθυπουργο, σημειώνοντας ότι τα μέτρα αυτά αποτελούν ουσιώδεις μεταρρυθμίσεις και όχι απλά μέτρα στήριξης λόγω έκτακτων αναγκών.

Συμπλήρωσε ότι «Η μείωση του συντελεστή φορολογίας των επιχειρήσεων αποτελούσε πάγιο αίτημα του επιχειρηματικού κόσμου και η ανακοίνωση του πρωθυπουργού για 22% μας βρίσκει απολύτους σύμφωνους, ευελπιστώντας ότι με την επιστροφή στην ανάπτυξη θα υπάρξει περαιτέρω μείωση ώστε να φτάσουμε στο επιθυμητό 15%. Πάγιο αίτημα του επιχειρηματικού κόσμου άλλωστε ήταν και η μείωση της προκαταβολής φόρου και η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών των μισθωτών, που και αυτά ικανοποιούνται με τις αποφάσεις αυτές του πρωθυπουργού. Θετικό μέτρο αποτελεί και η αναστολή της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης στον ιδιωτικό τομέα και για το 2022 και ευελπιστούμε για την οριστική κατάργησή της. Σε κάθε περίπτωση όλα τα μέτρα έχουν θετικό πρόσημο και σε συνδυασμό με τα αναμενόμενα κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης θα μπορέσουν να βάλουν σε μια νέα πορεία την ελληνική οικονομία μετά την εξαιρετικά αυτή δύσκολη δεκαετία. Στην περίπτωση δε που ικανοποιηθεί και το αίτημα για περικοπή μέρους τους χρέους, τότε πραγματικά θα βαδίσουμε σε μια νέα εποχή».

Κορκίδης: «Ανάσες ζωής» για τις επιχειρήσεις οι μειώσεις φόρων και εισφορών

Ο Πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π. και του Π.Ε.Σ.Α., Βασίλης Κορκίδης, σε δήλωση του για τα νέα φορολογικά μέτρα αναφέρει «Κάθε μείωση φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων είναι κάτι παραπάνω από ευπρόσδεκτη, ειδικά τώρα όπου οι επιχειρήσεις προσπαθούν να μείνουν ζωντανές και βιώσιμες. Κατά κύριο λόγο, αυτές είναι οι πλέον σημαντικές μειώσεις που θα στηρίξουν τις επιχειρήσεις να περάσουν τον «κάβο της ύφεσης» που έπληξε την ελληνική οικονομία εξαιτίας της πανδημίας. Η μείωση του φορολογικού συντελεστή στα κέρδη από το 24% στο 22%, η μειωμένη προκαταβολή φόρου από το 100% στο 55% για τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, στο 70% φέτος και στο 80% από το 2022 για τις νομικές οντότητες είναι όχι μόνο προς την σωστή κατεύθυνση, αλλά ακριβώς αυτό που περιμέναμε. Επίσης, επεκτείνονται η μείωση κατά τρεις ποσοστιαίες μονάδες των ασφαλιστικών εισφορών των μισθωτών του ιδιωτικού τομέα και η αναστολή ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης στον ιδιωτικό τομέα και το 2022. Το σημαντικότερο όλων, όμως, είναι ότι πρόκειται για μόνιμες φορολογικές και ασφαλιστικές ελαφρύνσεις που θα δώσουν ανάσες ζωής στις επιχειρήσεις, την αμέσως επόμενη ημέρα μετά την πανδημία. Ενδεχομένως, το δημοσιονομικό κόστος των 2,5 δις ευρώ από τα πέντε μέτρα να αντισταθμιστεί πολύ γρήγορα από τη συνέχιση της λειτουργίας χιλιάδων επιχειρήσεων. Η κυβέρνηση και το οικονομικό επιτελείο «πέρασε με άριστα 10» την 10η αξιολόγηση και δικαίως πήρε ό,τι συζήτησε και ζήτησε για μια βιώσιμη και συνεπή επιχειρηματικότητα, που παρά τη μεγάλη μείωση του τζίρου, εξακολουθεί να δηλώνει λογιστικά κέρδη, που ενδεχομένως δεν έχει εισπράξει, ή βρίσκονται «παγωμένα» σε επιταγές. Τα μέτρα που ανακοινώθηκαν διατηρούν ζέουσες τις ελπίδες της επιχειρηματικότητας για μία γρήγορη μεταπασχαλινή επιστροφή στην κανονικότητα, χωρίς άλλους περιορισμούς. Οι επιχειρήσεις ευελπιστούν, πλέον, σε μία μεταπασχαλινή οικονομική ανάσταση. Το άνοιγμα του εμπορίου, της εστίασης αλλά και του τουρισμού είναι σίγουρο ότι θα ενεργοποιήσει τις παραμέτρους εκείνες που θα συμβάλουν στο να επέλθει η προσδοκώμενη «άνοιξη» για την οικονομία και το επιχειρείν. Και πάλι, η ευθύνη όλων μας είναι η τήρηση των μέτρων που θα οδηγήσει την οικονομία στο «καλοκαίρι». Το διάγγελμα του Πρωθυπουργού και οι δηλώσεις του Υπουργού Οικονομικών εκφράζουν έμπρακτα τις ευχές τους για Καλή Ανάσταση σε όλους τους ανθρώπους της αγοράς».

Χατζηθεοδοσίου: βοήθεια, αλλά όχι επαρκής για την επιβίωση επιχειρήσεων

Σε δήλωση του Προέδρου του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, Γιάννη Χατζηθεοδοσίου αναφέρεται «Είδαμε με ικανοποίηση την ανακοίνωση του Πρωθυπουργού για τις πέντε φορολογικές και ασφαλιστικές ελαφρύνσεις. Αποτελεί πάγια θέση μας ότι οι μειώσεις φόρων όχι μόνο ενισχύουν την επιχειρηματικότητα αλλά σε βάθος χρόνου προσφέρουν σημαντικά οφέλη στην ελληνική οικονομία. Οπότε μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα ότι αυτή η κίνηση της κυβέρνησης είναι προς την σωστή κατεύθυνση. Όμως σήμερα που οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις δίνουν αγώνα επιβίωσης για να ξεπεράσουν τις αρνητικές οικονομικές συνέπειες της πανδημίας, απαιτούνται πολλά περισσότερα από αυτές τις φορολογικές και ασφαλιστικές ελαφρύνσεις. Πρέπει να δοθεί έμφαση στην ενίσχυση της ρευστότητας, καθώς λείπουν τα αναγκαία κεφάλαια από τους μικρομεσαίους για κάνουν την επανεκκίνηση. Και κυρίως να δοθεί λύση στο μεγάλο πρόβλημα των συσσωρευμένων οφειλών που αποτελούν βραχνά για το σύνολο της επιχειρηματικότητας. Η μόνη λύση που βλέπουμε στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών, είναι η διαγραφή μέρους των χρεών που προκάλεσε η πανδημία. Εφόσον υπάρξει συνδυασμός φορολογικών και ασφαλιστικών ελαφρύνσεων με τη μείωση του ιδιωτικού χρέους που είναι σε δυσθεώρητα ύψη, τότε πράγματι μπορούμε να ελπίζουμε σε μία καλύτερη μέρα για την επιχειρηματικότητα, την οικονομία, την κοινωνία».

Κόλλιας: Οι ελαφρύνσεις αποτελούν οδηγό για την επιστροφή σε βιώσιμη ανάπτυξη

Ο Πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας, Κωνσταντίνος Κόλλιας, μιλώντας στο διαδικτυακό σεμινάριο του ΟΕΕ, για το πρόγραμμα, Γέφυρα 2, παρουσία του Υπουργού Οικονομικών, Χρήστου Σταϊκούρα, σημείωσε «Χαιρετίζουμε τις φορολογικές και ασφαλιστικές ελαφρύνεις, που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός για την τόνωση της επιχειρηματικότητας. Πρόκειται για παρεμβάσεις, που έχουν άμεσο στόχο την ανακούφιση των επιχειρήσεων, τόσο στη φορολογία (μείωση προκαταβολής φόρου, μειωμένοι φορολογικοί συντελεστές στο 22% και κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης), όσο και στο ασφαλιστικό (επέκταση της μείωσης κατά 3 εκατοστιαίες μονάδες των ασφαλιστικών εισφορών των μισθωτών του ιδιωτικού τομέα και για το 2022). Είναι μέτρα, τα οποία είναι κάτι παραπάνω από αναγκαία, στον δρόμο για την ταχύτερη δυνατή ανασύνταξη της ελληνικής οικονομίας. Και χαίρομαι ιδιαίτερα, διότι αποτελούν προτάσεις, που έχει καταθέσει το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος. Με μέτρα, όπως αυτά, σε συνδυασμό με την σωστή εφαρμογή του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, είναι δεδομένο ότι η ελληνική οικονομία θα μπορέσει να επανέλθει σε βιώσιμους και υγιείς ρυθμούς ανάπτυξης».





