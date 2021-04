Οικονομία

Ενεργειακή αναβάθμιση κτηρίων: Δικαιούχοι και προϋποθέσεις για τη μείωση φόρων

Δημοσιεύθηκε η σχετική ΚΥΑ . Οι επιλέξιμες ενεργειακές δαπάνες και οι δικαιούχοι. Ποια είναι τα μέγιστα ποσά φορο-ελάφρυνσης.



Μείωση φόρου έως 6.400 ευρώ για δαπάνες ενεργειακής, λειτουργικής και αισθητικής αναβάθμισης κτιρίων, προβλέπει απόφαση των υπουργείων Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σε εφαρμογή του νόμου 4646/2019.

Ο νόμος προβλέπει έκπτωση από τον φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων, των δαπανών για τη λήψη υπηρεσιών οι οποίες σχετίζονται με την ενεργειακή, λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση κτιρίων και πραγματοποιούνται από 1.1.2020 έως και 31.12.2022. Σύμφωνα με την απόφαση η έκπτωση θα κατανέμεται ισόποσα σε περίοδο τεσσάρων ετών και θα ανέρχεται σε ποσοστό 40% του ύψους των επιλέξιμων δαπανών για τη λήψη των παραπάνω υπηρεσιών, με ανώτατο συνολικό όριο δαπανών για τα έτη 2020, 2021 και 2022 τα 16.000 ευρώ. Το μέγιστο ποσό έκπτωσης διαμορφώνεται, συνεπώς, συνολικά στα 6.400 ευρώ.

Για τον υπολογισμό της έκπτωσης λαμβάνονται υπόψη μόνο οι δαπάνες για τις εργασίες, και όχι τα έξοδα για τις προμήθειες υλικών. Απαραίτητες προϋποθέσεις για να ισχύσει η έκπτωση είναι η απόδειξη των δαπανών με νόμιμα παραστατικά και η εξόφλησή τους με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής (χρεωστικές, πιστωτικές ή προπληρωμένες κάρτες, υπηρεσίες ηλεκτρονικής τραπεζικής) ή μέσω παρόχου υπηρεσιών πληρωμών. Οι επιλέξιμες δαπάνες θα πρέπει να μην έχουν εκπέσει ως δαπάνη από τα ακαθάριστα έσοδα επιχειρηματικής δραστηριότητας. Επιπλέον, το μέτρο καλύπτει κτίρια τα οποία δεν έχουν ήδη ενταχθεί ή δεν θα ενταχθούν σε πρόγραμμα αναβάθμισης κτιρίων ή άλλα προγράμματα ή δράσεις επιχορήγησης.

Σύμφωνα με την ΚΥΑ, που υπεγράφη από τον υπουργό Οικονομικών Χρήστο Σταϊκούρα, τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστα Σκρέκα, τον υφυπουργό Οικονομικών Απόστολο Βεσυρόπουλο και τον διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) Γιώργο Πιτσιλή:

- Δικαιούχοι της έκπτωσης από τον φόρο εισοδήματος είναι τα φυσικά πρόσωπα που έχουν δικαίωμα πλήρους κυριότητας ή επικαρπίας στο κτίριο στο οποίο πραγματοποιούνται οι επιλέξιμες δαπάνες ενεργειακής, λειτουργικής και αισθητικής αναβάθμισης. Επίσης, δικαιούχοι είναι και τα φυσικά πρόσωπα που έχουν δικαίωμα ψιλής κυριότητας επί του ακινήτου, με την προϋπόθεση να το χρησιμοποιούν είτε ως κύρια ή δευτερεύουσα κατοικία, είτε ως έδρα ή υποκατάστημα για την άσκηση της επιχειρηματικής δραστηριότητάς τους.

Στις παραπάνω περιπτώσεις δικαιούχος της μείωσης είναι μόνο το πρόσωπο στο όνομα του οποίου εκδίδεται το σχετικό παραστατικό.

Εάν οι δαπάνες αφορούν κοινόχρηστους χώρους κτιρίου, ο διαχειριστής της πολυκατοικίας/συγκροτήματος ιδιοκτησιών εξοφλεί ηλεκτρονικά τις δαπάνες και αυτές λαμβάνονται υπόψη για τους δικαιούχους ανάλογα με τα χιλιοστά συνιδιοκτησίας τους, με βάση σχετική βεβαίωση που θα χορηγείται από τον διαχειριστή.

- Οι επιλέξιμες ενεργειακές δαπάνες αφορούν τη λήψη υπηρεσιών για τα ακόλουθα:

Τοποθέτηση θερμομόνωσης

Αντικατάσταση κουφωμάτων, υαλοπινάκων και εξωτερικών προστατευτικών φύλλων

Εγκατάσταση ή αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης/ψύξης, καθώς και των αναγκαίων υποδομών και στοιχείων, ώστε το κτίριο να καθίσταται πλήρως λειτουργικό

Εγκατάσταση διατάξεων αυτόματου ελέγχου της λειτουργίας του συστήματος θέρμανσης/ψύξης

Εγκατάσταση συστήματος αυτοπαραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος (με ενεργειακό συμψηφισμό), καθώς και συστημάτων ηλεκτρικών συσσωρευτών (μπαταρίες) όταν συνδυάζονται με φωτοβολταϊκά συστήματα

Εγκατάσταση συστήματος παραγωγής ζεστού νερού με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ)

Εγκατάσταση συστήματος μηχανικού αερισμού με ανάκτηση θερμότητας

Αναβάθμιση φωτισμού των κοινόχρηστων χώρων πολυκατοικίας.

- Οι επιλέξιμες λειτουργικές-αισθητικές δαπάνες αφορούν τη λήψη υπηρεσιών για τα ακόλουθα:

Τοποθέτηση/αντικατάσταση υδραυλικής εγκατάστασης

Τοποθέτηση/αντικατάσταση ηλεκτρολογικής εγκατάστασης

Συντήρηση/επισκευή στέγης

Επισκευή τοιχοποιίας/Χρωματισμού εσωτερικά και εξωτερικά των κτιρίων

Τοποθέτηση σταθερών ή κινητών συστημάτων σκίασης

Αναβάθμιση ή εγκατάσταση ανελκυστήρα

Εγκατάσταση οικιακών σημείων επαναφόρτισης ηλεκτροκίνητων οχημάτων

Αλλαγή ή επισκευή δαπέδων.

«Η έκπτωση από τον φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων για την πραγματοποίηση δαπανών ενεργειακής, λειτουργικής και αισθητικής αναβάθμισης κτιρίων αποτελεί μέτρο με πολλαπλά οφέλη για το περιβάλλον και την οικονομία. Παρέχει σε νοικοκυριά και επαγγελματίες ουσιαστικό κίνητρο, προκειμένου να συμβάλουν στη βελτίωση των κτιριακών υποδομών της χώρας και της ενεργειακής απόδοσής τους, βελτιώνοντας ταυτόχρονα την ποιότητα ζωής τους και αυξάνοντας την αξία της ακίνητης περιουσίας τους.

Επίσης, το μέτρο ενισχύει τη φορολογική συμμόρφωση και στηρίζει τους οικοδομικούς και τεχνικούς κλάδους. Με την εφαρμογή του, η κυβέρνηση επιβεβαιώνει ότι εργάζεται σταθερά και με συνέπεια για την υλοποίηση μιας ισόρροπης οικονομικής πολιτικής, με ιδιαίτερη έμφαση στην πράσινη ανάπτυξη», δήλωσαν ο υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας και ο υφυπουργός Οικονομικών, Απόστολος Βεσυρόπουλος.

«Η ενεργειακή αναβάθμιση του κτιριακού αποθέματος της χώρας αποτελεί έναν από τους βασικούς άξονες για τη μετάβαση σε ένα βιώσιμο παραγωγικό μοντέλο χαμηλού περιβαλλοντικού αποτυπώματος. Οι επενδύσεις ενεργειακής εξοικονόμησης θα βελτιώσουν ουσιαστικά το επίπεδο ζωής και την καθημερινότητα των πολιτών, με τη μείωση του ενεργειακού κόστους και την προστασία του περιβάλλοντος. Επιπρόσθετα, θα συμβάλουν καθοριστικά στην ανάπτυξη της οικονομίας, κυρίως του κατασκευαστικού κλάδου, με τη δημιουργία χιλιάδων νέων θέσεων εργασίας», δήλωσε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κώστας Σκρέκας.

