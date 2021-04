Πολιτική

Δένδιας: Η Τουρκία πρέπει να συμμορφωθεί με το Διεθνές Δίκαιο

Σκληρή απάντηση του Υπ. Εξωτερικών στις κατηγορίες της Τουρκίας εναντίον της Ελλάδας για το μεταναστευτικό. Τι είπε για το άνοιγμα του τουρισμού.

«Η Τουρκία πρέπει να αποδεχθεί και να συμμορφωθεί με το Διεθνές Δίκαιο και το Δίκαιο της Θάλασσας, τότε μπορούμε να προχωρήσουμε πολύ εύκολα προς τα εμπρός», σημείωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας σε συνέντευξή του στο τηλεοπτικό δίκτυο Euronews.

«Η Ελλάδα προσπαθεί να βρει κοινό έδαφος με την Τουρκία. Αλλά αυτό το κοινό έδαφος πρέπει να έχει μια σταθερή βάση και αυτό είναι το διεθνές δίκαιο και το διεθνές δίκαιο της θάλασσας», τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Δένδιας. «Αυτό που προσβλέπει η Ελλάδα είναι ένα φιλικό μέλλον με την Τουρκία, τους Τούρκους, την τουρκική κοινωνία. Είμαστε στενοί γείτονες, μπορούμε να κάνουμε πολλά μαζί, αλλά αυτό χρειάζεται μια πολύ σταθερή βάση».

«Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα να συζητήσουμε με την Τουρκία. Όμως για να λύσουμε τα προβλήματα πρέπει να τηρούμε τους ίδιους κανόνες και οι κανόνες της διεθνούς κοινότητας είναι ξεκάθαροι. Αλλά η Τουρκία δεν αποδέχεται αυτούς τους κανόνες. Είναι σαν στο σχολείο να πρέπει να λύσεις μια άσκηση και ο ένας να χρησιμοποιεί ευκλείδεια γεωμετρία στην οποία υπάρχει το αξίωμα των παραλλήλων και ο άλλος χρησιμοποιεί ελλειπτική γεωμετρία στην οποία δεν υπάρχει», συμπλήρωσε.

Ερωτηθείς σχετικά με τη συνέντευξη Τύπου με τον Τούρκο ομόλογό του, Μεβλούτ Τσαβούσογλου, ο Υπουργός Εξωτερικών επεσήμανε ότι επρόκειτο για μια ανταλλαγή που έθεσε τα πράγματα στη βάση τους και σημείωσε πως οι δυο τους μετά είχαν ένα ωραίο δείπνο “ιφτάρ”. «Επανέλαβα αυτά που ήταν ήδη γνωστά στην τουρκική πλευρά, τις πάγιες ελληνικές θέσεις. Ειδικά σε θέματα διεθνούς δικαίου δε μπορεί να υπάρχουν πολλές απόψεις, κάτι είναι παράνομο ή νόμιμο, συμμορφώνεται ή δεν συμμορφώνεται με το διεθνές δίκαιο», υπογράμμισε ο κ. Δένδιας και πρόσθεσε πως έχει υποβάλει στους Τούρκους μια οικονομική ατζέντα 15 σημείων, η οποία θα μπορούσε να δημιουργήσει ένα καλύτερο κλίμα στις σχέσεις των δύο χωρών.

«Η προσπάθεια βελτίωσης των σχέσεων δε σημαίνει ότι η Ελλάδα δεν πρέπει να επαναλάβει αυτά που αποτελούν τις μακροχρόνιες θέσεις της σε θέματα διεθνούς δικαίου και δικαίου της θάλασσας», επεσήμανε. «Μίλησα για κάτι που δεν μπορεί να αμφισβητηθεί. 400 υπερπτήσεις πάνω από ελληνικό έδαφος. Δεν υπάρχει καμία διάταξη σε καμία διεθνή σύμβαση ή νόμο που να επιτρέπει σε πολεμικά αεροσκάφη ενός κράτους να πετούν πάνω από το έδαφος άλλου», τόνισε.

Όσον αφορά το μεταναστευτικό και τις κατηγορίες της Τουρκίας εναντίον της Ελλάδας, ο κ. Δένδιας υπογράμμισε πως όλοι θυμούνται τις εικόνες στον Έβρο την περασμένη χρονιά. «Μετά τον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο του 2020, όταν δεκάδες χιλιάδες μετανάστες σπρώχθηκαν στα ελληνικά σύνορα από την Τουρκία για να ασκήσουν πίεση στην ΕΕ, η Τουρκία δεν είναι σε θέση να μας υπαγορεύσει ή να μας δώσει μαθήματα για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων».

Πρόσθεσε ακόμη πως πολλά πράγματα μπορούν να γίνουν από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης και κυρίως «η αναγνώριση ότι η μετανάστευση είναι πανευρωπαϊκό πρόβλημα και χρειάζεται πανευρωπαϊκές απαντήσεις».

Σημείωσε ακόμη πως η ΕΕ χρειαζόμαστε και τη συνεργασία της Τουρκίας στο ζήτημα, καθώς και τη συνεργασία γειτονικών κρατών, ενώ ανέφερε πως πρέπει να εκτιμήσουμε τις προσπάθειες χωρών όπως η Αίγυπτος, οι οποίες προσπαθούν να λύσουν το πρόβλημα χωρίς να ζητούν χρήματα από την ΕΕ και χωρίς να προσπαθούν να ασκήσουν πίεση ή ακόμη και να εκβιάσουν την ΕΕ.

Τέλος, αναφορικά με το άνοιγμα της χώρας στους τουρίστες, ο Υπουργός Εξωτερικών ανέφερε πως αυτό θα γίνει «μόνο εάν αυτό είναι ασφαλές για την ελληνική κοινωνία και για τους φίλους και τους επισκέπτες που έρχονται να κάνουν τις διακοπές τους». «Ο τρόπος με τον οποίο η Ελλάδα αντιμετώπισε την πανδημία είναι υποδειγματικός», ανέφερε και πρόσθεσε πως η χώρα δε θα άνοιγε «εάν δεν ήμασταν απόλυτα σίγουροι ότι μπορούμε να προστατεύσουμε την υγεία των πολιτών μας και την υγεία των επισκεπτών μας».

Δένδιας στο Arab News: Δεν οραματίζομαι την Ελλάδα ως πετρελαιοπαραγωγό χώρα

Συνέντευξη στο αραβικό δίκτυο Arab News παραχώρησε ο Υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, κατά την οποία μίλησε για την έρευνα για φυσικούς πόρους σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο.

Όπως είπε ο κ. Δένδιας, η Ελλάδα πιστεύει στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ωστόσο «δεν πρόκειται να αρχίσει εξορύξεις στη Μεσόγειο προκειμένου να βρει αέριο ή πετρέλαιο, για έναν πολύ απλό λόγο.

Χρειαζόμαστε 10 ή 20 χρόνια για να το βρούμε και να το εκμεταλλευτούμε και από άποψης κόστους θα είναι πολύ πιο ακριβό από ό,τι για παράδειγμα στη Σαουδική Αραβία, όπου το κόστος είναι μικρότερο από ένα δολάριο για να βγάλεις πετρέλαιο ή αέριο.

Επομένως, οικονομικά δεν οραματίζομαι την Ελλάδα να γίνει μία πετρελαιοπαραγωγός χώρα. Και, με όλον τον σεβασμό, το Αιγαίο για παράδειγμα είναι ένας παράδεισος επί της γης. Δεν σχεδιάζουμε να το μετατρέψουμε σε Κόλπο του Μεξικού.»

Εν κατακλείδι, είπε ο κ. Δένδιας, «η Ελλάδα επιθυμεί να έχει ενεργειακά αποθέματα, να έχει μία πολύ καλή σχέση με τη Σαουδική Αραβία, αλλά δεν σχεδιάζει στο εγγύς μέλλον να γίνει μία χώρα που θα παράγει πετρέλαιο και φυσικό αέριο.»

Έντονη ήταν η αντίδραση από την Ελληνική Λύση, η οποία αναφέρει σε ανακοίνωσή της πως «Μιλώντας σε αραβικό μέσο, ο Υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, ξεκαθάρισε ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να εκμεταλλευτεί τους φυσικούς πόρους, δηλαδή το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο! Η δήλωση αυτή συνιστά τον ορισμό εκχώρησης κυριαρχικών δικαιωμάτων. Την ώρα που η Τουρκία εισβάλει με ερευνητικά σκάφη και προαναγγέλλει γεωτρήσεις εντός ελληνικής υφαλοκρηπίδας, εμείς τους δίνουμε το πράσινο φως διά στόματος Υπουργού Εξωτερικών! Η δήθεν “ηρωική στάση” του κ. Δένδια στην Άγκυρα, αποδείχτηκε προμετωπίδα εθνικής μειοδοσίας.»

Σε σχόλιο του στα social media, o Γιάνης Βαρουφάκης αναφέρει «Όπως ακριβώς λέγαμε στη Βουλή από το 2018: Οι εξορύξεις κι οι αγωγοί ψηφίζονται για να φάνε τις μίζες και να φτιάξουν τοξικά παράγωγα. Μόνο το ΜέΡΑ25 τόλμησε να πει ΤΑ ΟΡΥΚΤΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΝΑ ΜΕΙΝΟΥΝ ΣΤΑ ΕΓΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΗΣ».

Διευκρινίσεις απο διπλωματικές πηγές

Με αφορμή την απόπειρα παρερμηνείας των δηλώσεων του Υπουργού Εξωτερικών κατά την διάρκεια της άκρως επιτυχούς επίσκεψης για την Άμυνα και την Εθνική Οικονομία στη Σαουδική Αραβία, κύκλοι του Υπουργείου Εξωτερικών διευκρινίζουν ότι:

Είναι προφανές ότι τα λεχθέντα δεν αφορούν το υπάρχον ενεργειακό πρόγραμμα της χώρας. Οι απόψεις του Υπουργού Εξωτερικών για την πράσινη ενέργεια και την αειφόρο ανάπτυξη είναι γνωστές και διατυπωμένες κατ’ επανάληψη. Η παγκόσμια τάση τείνει προς την κατεύθυνση της προστασίας του περιβάλλοντος, της πράσινης ενέργειας και των ανανεώσιμων πηγών και υπηρετείται από την κυβέρνηση Μητσοτάκη, όπως αποδεικνύεται από το μεγάλο βήμα της απολιγνιτοποίησης.

