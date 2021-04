Αθλητικά

Open Βαρκελώνης: Στους “8” ο Τσιτσιπάς

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

O κορυφαίος Έλληνας τενίστας ξεπέρασε το “εμπόδιο” του Αυστραλού Άλεξ Ντε Μινόρ

Προελαύνει στο Barcelona Open Banc Sabadell ο Στέφανος Τσιτσιπάς! O κορυφαίος Έλληνας τενίστας ξεπέρασε και το εμπόδιο του Αυστραλού Άλεξ Ντε Μινόρ, επικρατώντας με 5-7, 3-6 στη φάση των «16» και προκρίθηκε στα προημιτελικά.

Αντίπαλος του Στέφανου Τσιτσιπά στους «8» θα είναι ο 20χρονος Καναδός τενίστας Φίλιξ Οζέρ Αλιασίμ, ο οποίος ξεπέρασε το εμπόδιο του συμπατριώτη του Ντένις Σαποβάλοφ με 6-2, 6-3, στον 3ο γύρο. Ο Τσιτσιπάς μετρά πλέο επτά συμμετοχές στα προημιτελικά σε ισάριθμα τουρνουά φέτος, ενώ βελτίωσε το σερί του 13 διαδοχικά κερδισμένα σετ.

Οι δύο τενίστες έδωσαν σκληρή «μάχη» στο πρώτο σετ, αφού αν και ο Τσιτσιπάς προηγήθηκε με 0-1 στο πρώτο game, το Νο 25 της παγκόσμιας κατάταξης κατάφερε να τον ισοφαρίζει μέχρι το 5-5. Ο Τσιτσιπάς συγκεντρώθηκε και έφτασε στο 5-7, αφού πέτυχε το καθοριστικό μπρέικ του πρώτου σετ, όταν ο Ντε Μινόρ σέρβιρε υπό πίεση στο 5-6.

Στο 2ο σετ, ο Άλεξ Ντε Μινόρ προηγήθηκε με 2-0, ο Τσιτσιπάς δεν έχασε την ψυχραιμία του, απάντησε για το 2-3 και μετά το 3-3, ο Έλληνας τενίστας ήταν ασταμάτητος για το 3-6 που του χάρισε τη νίκη και την πρόκριση στους κορυφαίους «8» του τουρνουά. Ο αγώνας ανάμεσα στον Στέφανο Τσιτσιπά και τον Άλεξ Ντε Μινόρ διήρκεσε 1 ώρα και 25 λεπτά.

Λίγες ημέρες αφού κατέκτησε τον πρώτο τίτλο Masters της καριέρας του και συγκεκριμένα τον Masters του Μόντε Κάρλο, ο Στέφανος Τσιτσιπάς, αποδεικνύει πως αυτός δεν ήρθε... τυχαία, αλλά διάγει περίοδο εξαιρετικής αγωνιστικής φόρμας. Στον πρώτο αγώνα του στη Βαρκελόνη, ο Τσιτσιπάς νίκησε τον Ισπανό Χάουμε Μουνάρ (Νο 86 στην παγκόσμια κατάταξη), με 6-0, 6-2. Σήμερα (22/4), στον 3ο γύρο, έθεσε εκτός τον Άλεξ Ντε Μινάουρ, ο οποίος είχε επικρατήσει στην πρεμιέρα του Καζάκου Αλεξάντερ Μπούμπλικ με 7-6(3), 6-2.

Ο Τσιτσιπάς βρίσκεται στο Νο 2 του ταμπλό στο "Barcelona Open", όπου επικεφαλής είναι ο Ράφα Ναδάλ. Οι δυο τους δεν μπορούν να συναντηθούν παρά μόνο στον τελικό.

Ειδήσεις σήμερα:

Euro 2020: “Κερδίζει” αγώνες το Wembley

Γιάννης Λαγός: άρση ασυλίας ψήφισε Επιτροπή της Ευρωβουλής

Κορονοϊός - Χάρτης ECDC: “Πράσινη” η Ελλάδα και πρωτιά στα τεστ (εικόνες)