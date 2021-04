Παράξενα

Ταϊβάν: Ζευγάρι παντρεύτηκε 4 φορές για να πάρει περισσότερες μέρες άδεια γάμου

Ο γαμπρός ζήτησε 32 μέρες άδεια.

Ο γαμπρός ζήτησε 32 μέρες άδεια.

Θέλοντας να εκμεταλλευθεί στο έπακρο την άδεια που δικαιούνται οι νεόνυμφοι, ένα ζευγάρι από την Ταϊβάν βρήκε ένα μοναδικό τρόπο για να μεγιστοποιήσει τον μήνα του μέλιτος καθώς παντρεύτηκε τέσσερις φορές σε κάτι περισσότερο από ένα μήνα.

Η γενική διεύθυνση απασχόλησης στην Ταϊπέι επιβεβαίωσε σήμερα τα γεγονότα αυτά, λέγοντας ότι ορισμένοι πολίτες δεν σταματούν μπροστά σε τίποτα προκειμένου να εκμεταλλευθούν κάποια προνόμια. Οι επιχειρήσεις στην Ταϊβάν είναι βάσει νόμου υποχρεωμένες να προσφέρουν οκτώ ημέρες άδειας μετ’ αποδοχών σε νεόνυμφους.

Σύμφωνα με τις αρχές, το περασμένο έτος, ένας τραπεζοϋπάλληλος ζήτησε 32 ημέρες άδειας, έχοντας καταφύγει σε αυτό το τέχνασμα. Σε μια περίοδο 37 ημερών, ο ίδιος και η σύζυγός του παντρεύτηκαν τέσσερις φορές και χώρισαν τρεις φορές, ζητώντας οκτώ ημέρες για καθέναν από τους γάμους τους. Η τράπεζα αρνήθηκε το αίτημά του και ο υπάλληλος προσέφυγε στη γενική διεύθυνση απασχόλησης της Ταϊπέι, που αρχικά επέβαλε στον εργοδότη του πρόστιμο 20.000 δολαρίων Ταϊβάν (590 ευρώ) για παραβίαση των ρυθμίσεων σχετικά με τη χορήγηση άδειας.

Βάσει νόμου, δεν υπάρχει όριο για το πόσο συχνά μπορεί ένας υπάλληλος να ζητήσει άδεια γάμου. Η τράπεζα, η οποία ήταν διατεθειμένη να προσφέρει μόνο οκτώ ημέρες διακοπών, υποστήριξε ότι ο άνδρας είχε ‘εκμεταλλευθεί’ τον νόμο. Η υπόθεση προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έναντι του εργαζομένου, που εκμεταλλεύθηκε ένα ‘παραθυράκι’ του νόμου. «Απίστευτο, αυτός ο τύπος παίζει με τους γάμους και τα διαζύγιά του. Και αν θέλει να παντρεύεται και να χωρίζει κάθε μέρα; Θα πρέπει να λάβει άδεια ασθένειας παρά άδεια γάμου», έγραψε ένας χρήστης στο Διαδίκτυο

Την περασμένη εβδομάδα, η γενική διεύθυνση απασχόλησης ακύρωσε το πρόστιμο που επέβαλε στην τράπεζα και σε ανακοίνωση «αναγνώρισε ότι έγινε λάθος». Ο εργαζόμενος, που έχει έκτοτε παραιτηθεί από την τράπεζα, κάλεσε την διεύθυνση απασχόλησης για να παραπονεθεί για 24 ημέρες άδειας, τις οποίες δεν του είχε δώσει ο πρώην εργοδότης του, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο αξιωματούχος που θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία του.

Η υπόθεση αυτή θυμίζει αυτό που είχε συνταράξει την Ταϊβάν τον Μάρτιο, όταν πάνω από εκατό άνθρωποι, στην πλειονότητά τους νέοι, άλλαξαν νομίμως το μικρό τους όνομα σε «Γκούι Γου» (σολωμός). Καθώς η αλλαγή ονόματος στην Ταϊβάν είναι σχετικά εύκολη διαδικασία, οι ντόπιοι εκμεταλλεύθηκαν την προσφορά ενός εστιατορίου που έδινε δωρεάν σούσι σε οποίου το όνομα περιλαμβανόταν η λέξη ‘σολωμός’.

