Πολιτική

Σακελλαροπούλου: Κάθε παραβίαση του διεθνούς δικαίου στην Ανατολική Μεσόγειο συνιστά απειλή για την Ευρώπη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Επίσημη επίσκεψη στη Σλοβενία πραγματοποιεί η ΠτΔ. Τόνισε την ανάγκη οι χώρες της περιοχής να σεβαστούν το διεθνές δίκαιο και τις αρχές καλής γειτονίας.

Οι άριστες διμερείς σχέσεις Ελλάδας-Σλοβενίας και τα περιθώρια περαιτέρω ενίσχυσης της συνεργασίας τους σε όλους τους τομείς, επιβεβαιώθηκαν κατά την συνάντηση της Προέδρου της Δημοκρατίας, Κατερίνας Σακελλαροπούλου, με τον Σλοβένο ομόλογό της, Μπόρουτ Πάχορ, στη Λιουμπλιάνα.

Στο πλαίσιο της επίσημης επίσκεψής της στη Σλοβενία, μετά από πρόσκληση του Προέδρου της χώρας, η κ. Σακελλαροπούλου κατέθεσε στεφάνι στο Μνημείο των Θυμάτων Όλων των Πολέμων και ακολούθησαν συνομιλίες των δυο αντιπροσωπειών στο Προεδρικό Μέγαρο, μετά το πέρας των οποίων η κ. Σακελλαροπούλου, τόνισε ότι πρόκειται για μια από τις πρώτες επισκέψεις της στο εξωτερικό, την εποχή της πανδημίας, γεγονός ενδεικτικό του εξαιρετικού επιπέδου των διμερών σχέσεων μεταξύ των δυο χωρών.

Όπως ανέφερε, «οι σχέσεις Ελλάδας και Σλοβενίας διακρίνονται από θερμή φιλία και στενή συνεργασία» και εξέφρασε τη βεβαιότητα της, ότι «τα κοινά μας οράματα και η σύγκλιση απόψεων που διαπιστώσαμε κατά τις πολύ ενδιαφέρουσες συνομιλίες που προηγήθηκαν, θα αποτελέσουν εφαλτήριο για ενδυνάμωση και ενίσχυση των διμερών μας σχέσεων σε όλους τους τομείς».

Πρόσθεσε, επίσης, ότι με τον Πρόεδρο Πάχορ εξέτασαν από κοινού την πορεία των διμερών πολιτικών και οικονομικών σχέσεων Ελλάδας-Σλοβενίας και κατέστη σαφές ότι ασπάζονται κοινές αξίες και αρχές, είναι στενοί Ευρωπαίοι εταίροι και νατοϊκοί σύμμαχοι και συνεργάζονται στενά στο σύνολο των διεθνών Οργανισμών.

Παράλληλα, τόνισε ότι υπάρχει σημαντικό περιθώριο για την περαιτέρω ανάπτυξη των οικονομικών και εμπορικών σχέσεων και προς αυτή την κατεύθυνση θα καταβάλουμε προσπάθεια στο επόμενο διάστημα. «Η παρουσία δε εδώ, σήμερα του Έλληνα υφυπουργού Εξωτερικών, αρμόδιου για την οικονομική διπλωματία και την εξωστρέφεια, Κώστα Φραγκογιάννη, αποσκοπεί στην ανάδειξη των δυνατοτήτων περαιτέρω σύσφιξης της οικονομικής μας συνεργασίας» συμπλήρωσε.

Ως προς τις περιφερειακές εξελίξεις, ιδίως στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, η κ. Σακελλαροπούλου, είχε την ευκαιρία να τονίσει, ότι η με οποιονδήποτε τρόπο παραβίαση ή αμφισβήτηση του διεθνούς δικαίου, συνιστά απειλή για τη σταθερότητα και την ειρήνη, όχι μόνο στην περιοχή της Μεσογείου, αλλά και στην Ευρώπη.

«Επεσήμανα, συναφώς, την ανάγκη όλες οι χώρες της περιοχής να στραφούν οριστικά και αμετάκλητα στην οδό του σεβασμού του διεθνούς δικαίου και των αρχών καλής γειτονίας. Αυτή είναι η μοναδική επιλογή που αρμόζει στις διακρατικές σχέσεις τον 21ο αιώνα, αλλά και σε χώρες που επιθυμούν να προσχωρήσουν στην κοινότητα των λαών που απαρτίζουν την ΕΕ, όπου οι αρχές αυτές θεωρούνται δεδομένες» τόνισε.

Όσον αφορά το Κυπριακό, επαναβεβαίωσε την απόλυτη προσήλωσή μας στην ανάγκη επίλυσής του στη βάση της Διζωνικής, Δικοινοτικής Ομοσπονδίας, όπως ορίζουν οι σχετικές Αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και σύμφωνα με το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Επανέλαβε, επίσης, την απόλυτη προσήλωσή μας στην κατάργηση των εγγυήσεων και των παρεμβατικών δικαιωμάτων τρίτων στις εσωτερικές υποθέσεις της Κύπρου, καθώς και στην πλήρη αποχώρηση των κατοχικών στρατευμάτων.

Ακολούθως, ανέφερε ότι αντάλλαξαν απόψεις για την Ευρωπαϊκή Πολιτική Διεύρυνσης στα Δυτικά Βαλκάνια, την οποία, όπως είπε, «θεωρούμε ένα ισχυρό μέσο επίτευξης σταθερότητας και ευημερίας για την ευρύτερη περιοχή, αλλά και για την ολοκλήρωση της ευρωπαϊκής οικογένειάς μας».

Σχετικά με την υγειονομική κρίση, υπογράμμισε ότι ανέδειξε ακόμα περισσότερο την ανάγκη συνεργασίας και συντονισμού των προσπαθειών μας για την αντιμετώπιση κάθε φύσεως απειλών. Μάλιστα, σημείωσε ότι σήμερα εκφράζουμε την ικανοποίησή μας για την κοινή μας απόφαση για τη θέσπιση ενός πράσινου ψηφιακού πιστοποιητικού, τυποποιημένου και διαλειτουργικού έναντι της COVID-19, που θα καλύπτει τον εμβολιασμό, την αρνητική διαγνωστική δοκιμή, αλλά και την ανάρρωση.

Σε ό,τι αφορά τη Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης, υποστήριξε ότι «ευελπιστούμε οι συζητήσεις να δώσουν νέα ώθηση στις διεργασίες για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Η Ελλάδα προετοιμάζεται να συμμετάσχει ενεργά στις εργασίες της Διάσκεψης, τόσο στο επίπεδο της Πολιτείας όσο και σε εκείνο της Κοινωνίας των Πολιτών. Αποδίδουμε ιδιαίτερη σημασία στην κινητοποίηση των πολιτών μας, ιδιαίτερα των νέων μας. Θέλουμε να αφουγκραστούμε τις σκέψεις και τα οράματά τους για την Ευρώπη στην οποία θέλουν να ζήσουν στο μέλλον».

Απαντώντας σε ερώτηση για τις εξελίξεις στην περιοχή των Δυτικών Βαλκανίων και τη στάση της χώρας μας, η Πρόεδρος της Δημοκρατίας τόνισε μεταξύ άλλων, ότι «η Ελλάδα, ως το παλαιότερο κράτος-μέλος της ΕΕ στην περιοχή, διαδραματίζει πρωταγωνιστικό ρόλο ως προς την προώθηση της ευρωπαϊκής προοπτικής των Δυτικών Βαλκανίων, ενισχύοντας έμπρακτα και με ίδιες πρωτοβουλίες την ευρωπαϊκή τους πορεία. Για το σκοπό αυτό, μαζί με τη Σλοβενική Προεδρία, το δεύτερο εξάμηνο του 2021, θα εντατικοποιήσουμε ακόμα περισσότερο τις κοινές μας προσπάθειες για να συνδράμουμε στις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων».

Σε ερώτηση σχετικά με τις προσδοκίες της Ελλάδας από την Σλοβενική προεδρία σε ό,τι αφορά το μεταναστευτικό/προσφυγικό ζήτημα, η κ. Σακελλαροπούλου επισήμανε ότι η Ελλάδα, όπως και οι υπόλοιπες χώρες του ευρωπαϊκού Νότου, έχει σηκώσει δυσανάλογα μεγάλο βάρος τα τελευταία χρόνια. Καθώς τα ελληνικά σύνορα είναι και ευρωπαϊκά, η προσδοκία της χώρας μας είναι ότι όλα τα κράτη-μέλη της ΕΕ θα αναλάβουν ένα μέρος του βάρους, δείχνοντας έμπρακτα την αλληλεγγύη τους, πάντα με σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα. Αυτό, όπως είπε, πρέπει να αποτυπωθεί και στο νέο Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για το 'Ασυλο και τη Μετανάστευση. Τόνισε, επίσης, ότι θα πρέπει να αρχίσει πάλι να εφαρμόζεται η συμφωνία της ΕΕ με την Τουρκία -συμφωνία που έχει παγώσει εκ μέρους της Τουρκίας με το πρόσχημα της πανδημίας.

Ο Πρόεδρος της Σλοβενίας, από την πλευρά του, καλωσόρισε την κ. Σακελλαροπούλου, παρατηρώντας ότι πρόκειται για την πρώτη επίσημη επίσκεψη Προέδρου της Δημοκρατίας μετά την κήρυξη της πανδημίας, γεγονός που αποτελεί αισιόδοξο μήνυμα. Ο Μπόρουτ Πάχορ έκανε ξεχωριστή μνεία στην επέτειο των διακοσίων χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση, επισημαίνοντας ότι «αυτό που μας συνδέει με τη δημιουργία του ελληνικού κράτους είναι η συμμετοχή του Ιωάννη Καποδίστρια στο Συνέδριο της Λιουμπλιάνας, πριν από διακόσια χρόνια». Ο κύριος Πάχορ αναφέρθηκε, επίσης, στην κατάσταση στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, λέγοντας ότι η Σλοβενία καταδικάζει τις αθέμιτες ενέργειες της Τουρκίας που, όπως είπε, πλήττουν τη σταθερότητα στην περιοχή σε μια περίοδο, μάλιστα, κατά την οποία βρίσκεται σε εξέλιξη μια παγκόσμια υγειονομική κρίση. Μάλιστα, επανέλαβε την προσήλωση της χώρας του στους κανόνες της καλής γειτονίας και στον σεβασμό του διεθνούς δικαίου.

Στη συνέχεια η Πρόεδρος της Δημοκρατίας μετέβη στο Κοινοβούλιο, όπου την υποδέχτηκε ο πρόεδρος της Βουλής της Δημοκρατίας της Σλοβενίας Igor Zorcic. Ακολούθησε επίσκεψη της κ. Σακελλαροπούλου στο Diocesan Classical Gymnasium, όπου οι Πρόεδροι των δυο χωρών συζήτησαν με τους μαθητές. Τέλος, η Πρόεδρος επισκέφθηκε το δημαρχείο της Λιουμπλιάνας και συναντήθηκε με τον δήμαρχο Zoran Jankovic. Την Πρόεδρο της Δημοκρατίας συνοδεύει ο υφυπουργός Εξωτερικών, Κώστας Φραγκογιάννης.

Ειδήσεις σήμερα:

ΗΠΑ: σύσταση για αποφυγή των ταξιδιών στη χώρα μας

Ο Μπάιντεν αναμένεται να αναγνωρίσει τη γενοκτονία των Αρμενίων

La Liga: η Ρεάλ Μαδρίτης πάτησε… κορυφή!