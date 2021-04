Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Πέμπτης

Νέα έξαρση σε αρκετές περιοχές της χώρας, λόγω αύξησης του ιικού φορτίου. Που και πόσοι φορείς του νέου ιού εντοπίστηκαν το τελευταίο 24ωρο.

Θλίψη προκαλεί ο διαρκώς αυξανόμενος αριθμός των θανάτων ασθενών με κορονοϊό στην χώρα, που πλησιάζει σε πενταψήφιο νούμερο. Παράλληλα, συνεχίζεται η πίεση στα νοσοκομεία από τις εκατοντάδες εισαγωγές κάθε ημέρα, ενώ παραμένει εξαιρετικά υψηλός ο αριθμός των διασωληνωμένων ασθενών.

Την Πέμπτη ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε 2759 νέα κρούσματα κορονοϊού στην Ελλάδα. Από το σύνολο των 2.759 νέων κρουσμάτων του νέου ιού στη χώρα 6 είναι εισαγόμενα εκ των οποίων 2 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας

Στην Αττική, το προηγούμενο 24ώρο εντοπίστηκαν 1305 νέα κρούσματα, τα περισσότερα εκ των οποίων στο κέντρο της Αθήνας, όπου παρατηρείται σε πολλές περιοχές συνωστισμός σε πλατείες. Στη Θεσσαλονίκη καταγράφηκαν 374 νέες μολύνσεις, ενώ στην Αχαΐα καταγράφηκαν48 νέα κρούσματα. Τριψήφιος είναι ο αριθμός των νέων μολύνσεων στην Λάρισα, ενώ σε πολλές περιοχές, κυρίως στην Κρήτη, την βόρεια Ελλάδα και την Στερεά καταγράφεται ανοδική τάση στα νέα κρούσματα, δείγμα της διασποράς του φονικού ιού.

Η γεωγραφική κατανομή των κρουσμάτων ανά περιφερειακή ενότητα:

Η ημερήσια επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ:

Ολοκληρώθηκε η γονιδιωματική ανάλυση σε 1.190 επιλεγμένα δείγματα που αφορούν στην περίοδο 26 Φεβρουαρίου έως 10 Απριλίου 2021. Από τον έλεγχο των 1.190 δειγμάτων, αναδείχθηκαν συνολικά 993 δείγματα με στελέχη μεταλλάξεων ειδικού ενδιαφέροντος (Variants Of Concern - VOC) και 122 δείγματα με στελέχη υπό διερεύνηση (Variants Under Investigation – VUI). Δείτε αναλυτικά στοιχεία ΕΔΩ.

