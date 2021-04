Κοινωνία

Λειτουργούσαν πλήρως οργανωμένο φυτώριο κάνναβης στη Λυκόβρυση (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Χειροπέδες σε τρία άτομα. Ταυτοποιήθηκε κι αναζητείται άλλος ένας συνεργός.

Εντοπίσθηκε, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, ένα πλήρως οργανωμένο και εξοπλισμένο εργαστήριο-φυτώριο, υδροπονικής καλλιέργειας δενδρυλλίων κάνναβης στην Λυκόβρυση Αττικής.

Ειδικότερα, αστυνομικοί της ανωτέρω Υπηρεσίας, κατόπιν διερεύνησης πληροφοριών για καλλιέργεια δενδρυλλίων κάνναβης, διασταύρωσης στοιχείων και εξακρίβωσης χώρων, ταυτοποίησαν τους καλλιεργητές-διακινητές και πιστοποίησαν την εγκληματική τους δράση.

Όπως εξακριβώθηκε, οι κατηγορούμενοι δραστηριοποιούντο στην υδροπονική καλλιέργεια δενδρυλλίων κάνναβης, με σκοπό την περαιτέρω διακίνηση των ποσοτήτων κάνναβης σε διάφορα άτομα στην περιοχή της Αττικής

Σε αυτό το πλαίσιο, το πρωί της Δευτέρας 19 Απριλίου, πραγματοποιήθηκε επιχείρηση αστυνομικών της Υπηρεσίας, σε συνεργασία με αστυνομικούς της Ο.Π.Κ.Ε, κατά τη διάρκεια της οποίας συνελήφθησαν τρεις αλλοδαποί, ενώ ταυτοποιήθηκε και αναζητείται ημεδαπός συνεργός τους.

Σε επακόλουθη έρευνα σε υπόγεια αποθήκη στη Λυκόβρυση, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

-479- δενδρύλλια κάνναβης υδροπονικής καλλιέργειας, ύψους από -10- έως -30- εκατοστά

πλήρης εξοπλισμός εργαστηρίου κάνναβης υδροπονικής καλλιέργειας

-2- Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα

Ι.Χ. φορτηγό αυτοκίνητο

το χρηματικό ποσό των -4.975- ευρώ

-7- κινητά τηλέφωνα

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.

Ειδήσεις σήμερα:

Μητσοτάκης: Αυτό που θα συμβεί στην οικονομία, θα μοιάζει με τέλος πολέμου

Κορονοϊός: Πού θα γίνουν δωρεάν rapid test την Παρασκευή

Πάσχα: Η Μαρία Κορινθίου θα ερμηνεύσει τον Επιτάφιο Θρήνο