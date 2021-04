Πολιτική

Μεταναστευτικό: “Έκλεισε” το πρόγραμμα εθελοντικών μετεγκαταστάσεων στη Γερμανία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος εθελοντικών μετεγκαταστάσεων σε κράτη-μέλη της ΕΕ.

Αναχώρησαν σήμερα, από το Αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος 103 πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο, με προορισμό το Ανόβερο της Γερμανίας.

Με αυτή την πτήση, ολοκληρώνεται ουσιαστικά η διαδικασία της μετεγκατάστασης συνολικά 2.765 προσφύγων και αιτούντων άσυλο από την Ελλάδα στη Γερμανία, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος εθελοντικών μετεγκαταστάσεων σε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αναλυτικά, αναχώρησαν συνολικά 204 ασυνόδευτοι ανήλικοι, 1.035 αιτούντες άσυλο (243 παιδιά με ασθένειες με τις οικογένειες τους) και 1,526 αναγνωρισμένοι πρόσφυγες.

Πριν περίπου ένα χρόνο, στις 18 Απριλίου 2020, πραγματοποιήθηκε η πρώτη πτήση μετεγκατάστασης 47 ασυνόδευτων παιδιών προς τη Γερμανία, παρουσία του Έλληνα Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του Πρέσβη της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας στην Ελλάδα κ. Ernst Reichel. Σήμερα ολοκληρώνεται, με την πολύτιμη υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η μετεγκατάσταση 2.765 ευάλωτων αιτούντων άσυλο και αναγνωρισμένων προσφύγων, στη Γερμανία.

Η Γερμανία, μέσω της προσφοράς της να υποδεχθεί τον μεγαλύτερο αριθμό προσφύγων και αιτούντων άσυλο σε ευρωπαϊκό επίπεδο, έδωσε το παράδειγμα της ουσιαστικής ευρωπαϊκής αλληλεγγύης σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, αναγνωρίζοντας τη συστηματική προσπάθεια της Ελλάδας να διαχειριστεί με βιώσιμο τρόπο τη συνεχή πρόκληση που προκύπτει από τις μεταναστευτικές και προσφυγικές ροές.

Με την ευκαιρία αυτή, ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Νότης Μηταράκης, προέβη στη ακόλουθη δήλωση:

«Θέλω να εκφράσω τις θερμές ευχαριστίες μου προς τη γερμανική κυβέρνηση για την έμπρακτη και ουσιαστική υποστήριξή της στην προσπάθειά για αποτελεσματική διαχείριση των προσφυγικών και μεταναστευτικών ροών. Οι δύο χώρες θα συνεχίσουν την στενή συνεργασία σε θέματα μετανάστευσης και ασύλου, στοχεύοντας στην δημιουργία μίας πραγματικά κοινής και δίκαιης ευρωπαϊκής μεταναστευτικής πολιτικής, στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης διαπραγμάτευσης του νέου ευρωπαϊκού Συμφώνου.»

Ο Γερμανός Πρέσβης Ernst Reichel δήλωσε:

«Χαίρομαι που με τη σημερινή πτήση ολοκληρώνεται με επιτυχία η μετεγκατάσταση 2.765 ατόμων από την Ελλάδα στη Γερμανία. Έτσι, πολλά παιδιά με προβλήματα υγείας, τα οποία χρήζουν επείγουσας αντιμετώπισης μαζί με τις οικογένειές τους, αλλά και ασυνόδευτοι ανήλικοι και αναγνωρισμένοι πρόσφυγες θα μπορέσουν να ξεκινήσουν μια νέα ζωή στη Γερμανία. Αυτοί οι 2.765 και πλέον άνθρωποι αποτελούν ένα μεγάλο μέρος των συνολικά περίπου 3.700 προσφύγων και μεταναστών, τους οποίους υποδέχτηκε η Ευρώπη προβαίνοντας σε μια σημαντική ανθρωπιστική κίνηση. Η κατάσταση στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, αλλά και συνολικά στην Ελλάδα απαιτεί ευρωπαϊκή αλληλεγγύη και δίκαιη κατανομή των βαρών στην ΕΕ.»

Το πρόγραμμα μετεγκατάστασης χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (DG HOME) και υλοποιείται σε συνεργασία με τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης (ΔΟΜ), την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR), το Ταμείο των Ηνωμένων Εθνών για τα Παιδιά (UNICEF) και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO).

Ειδήσεις σήμερα:

Δένδιας: Η Τουρκία πρέπει να συμμορφωθεί με το Διεθνές Δίκαιο

“Περίεργοι” θάνατοι σε γηροκομείο (εικόνες)

Open Βαρκελώνης: Στους “8” ο Τσιτσιπάς