Λαζάρου: Το Μπάκιγχαμ ζήτησε τις συνταγές για το γεύμα που ετοίμασα στον Κάρολο

Εντυπωσιάστηκαν από τις ελληνικές γεύσεις οι υψηλοί προσκεκλημένοι που συμμετείχαν στο δείπνο στο Προεδρικό Μέγαρο την 25η Μαρτίου για την Επέτειο των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση.

Εντυπωσιασμένοι φαίνεται πως έμειναν οι υψηλοί προσκεκλημένοι που συμμετείχαν στο δείπνο στο Προεδρικό Μέγαρο την 25η Μαρτίου για την Επέτειο των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση, καθώς όπως αποκάλυψε ο Λευτέρης Λαζάρου που επιμελήθηκε όλο το μενού, το Μπάκιγχαμ τού ζήτησε τις συνταγές των πιάτων που σερβιρίστηκαν.

«Ζήτησαν όλο το μενού και αυτό μας κάνει περήφανους και αρεστούς γιατί χωρέσαμε όση περισσότερη Ελλάδα μπορούσε σε ένα πιάτο. Ηταν τέσσερα πιάτα μαζί με το γλυκό. Αντιλαμβάνεστε ότι εμένα προσωπικά αυτό με έχει κάνει υπερήφανο. Βοηθώντας τον πρωτογενή τομέα πάντα γιατί ο στόχος ενός μάγειρα ξέρετε όταν συνταγογραφεί είναι η ανάπτυξη το πρωτογενή τομέα. Αυτά πάνε χέρι με χέρι. Πάντα ο στόχος μου, η εμπνευσή μου ήταν τα τοπικά προϊόντα, η Ελλάδα με εμπνέει εμένα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο γνωστός σεφ μιλώντας στο «Πρώτο Πρόγραμμα».

Το μενού που σερβιρίστηκε

‘Όσον αφορά τα πιάτα που σερβιρίστηκαν στο γεύμα του Προεδρικού επεσήμανε πως «τα πιάτα που σερβιρίστικαν στο προεδρικό, ο Λευτέρης Λαζάρου ανέφερε ότι «πρώτο πιάτο ήταν το χριστόψαρο με χειμωνιάτικες ρίζες. Είναι πολύ εύκολο για έναν μάγειρα με παρθενογένεση να σκαρφιστεί πολύ ωραία πιάτα και να τα βάλει πάνω στο τραπέζι με μεγάλες αξιώσεις στέκοντας για μια ακόμη φορά στον παγκόσμιο χάρτη της γευσιγνωσίας και της ρεστοκριτικής. Το κυρίως πιάτο ήταν χριστόψαρο με φύλλο λάχανο τυλιγμένο με κιμά γαρίδας, γαρίδα ελληνική. Γιατί έχουμε άλλες γεύσεις, άλλες μυρωδιές, το τραγανό της κρέας μπορεί να σε απογειώσει».

Σύμφωνα με τον σεφ η μοναδική δυσκολία ήταν το γεγονός ότι υπήρχε απόσταση από την κουζίνα έως τη σάλα και ότι φυσικά υπήρχε και το πρωτόκολλο που έπρεπε να ακολουθηθεί. Αλλά και ο Covid.

«Και λόγω Covid έπρεπε να γίνουν όλα αυτά, υπήρχε και μεγάλη δυσκολία με την εθιμοτυπία. Το μόνο μου στρες ήταν μην αρρωστήσω από Covid και δεν μπορώ να ηγηθώ της ομάδας. Κάθε μέρα κάναμε μοριακό τεστ. Δεν με απασχόλησε κάτι άλλο. Αλλωστε η εμπειρία μου στην εστίαση είναι μεγάλη, δεν είχα κανένα πρόβλημα για το πώς θα βγάλουμε την Ελλάδα μπροστά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Βλέμματα ευχαρίστης από τον Κάρολο και την Καμίλα

Ερωτηθείς για το αν άκουσε κάποιο καλό σχόλιο εκείνη τη βραδιά, ο Λευτέρης Λαζάρου εξήγησε ότι όταν βγήκε στη σάλα με την ομάδα του εισέπραξε βλέμματα ευχαρίστησης, από τον Κάρολο και την Καμίλα

«Ολους τους συντελεστές της βραδιάς μάς κάλεσε η κυρία Πρόεδρος να χαιρετήσουμε και να μας χαιρετήσει ο κόσμος. Τα μάτια δεν λένε ψέματα. Ξέρω να καταλαβαίνω από το βλέμμα αν έχει ευχαριστηθεί ο άλλος που του προσέφερα. Οπότε τα λόγια περιττεύουν. Το βλέπεις από το βλέμμα και την ικανοποίηση στο βλέμμα. Δεν είναι τυχαίο ότι ένας από τους υψηλά καλεσμένους ζήτησε το μενού (σ.σ.: εννοώντας τον πρίγκιπα Κάρολο και την Καμίλα)», υποστήριξε ακόμη.

Σύμφωνα με τον Λευτέρη Λαζάρου το να ζητήσει το Μπάκιγχαμ τις συνταγές έχει μεγάλη σημασία για τη χώρα, καθώς αυτό σημαίνει ότι λόγω των συνταγών θα ψάξουν και τα ιδιαίτερα τοπικά προϊόντα μας.

Τέλος, ο σεφ αναφέρθηκε και στα σχόλια που υπήρξαν στα social media για τις επιλογές που έκανε για το μενού, τονίζοντας ότι δεν τον αγγίζουν, αλλά τον κάνουν να γελούν.

«Με κατηγορούσαν γιατί δεν έβαλα μπακαλιάρο στο μενού. Δεν έβαλα μπακαλιάρο απλά γιατί ο μπακαλιάρος δεν είναι ελληνικός. Την 25η Μαρτίου τρώμε ψάρι, όχι μπακαλιάρο. Επίσης δεν μπορείς σε ένα επίσημο δείπνο να βάλεις σκορδαλιά. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτά τα πράγματα μου φαντάζουν πολύ αστεία. Δεν ασχολούμαι. Το χοιρινό γιατί μπορεί να γίνει κιμάς και όχι η γαρίδα; Η Ελλάδα είναι ένα μεγάλο νησί, τα ψάρια τα ελληνικά είναι μοναδικά στον κόσμο. Και επιστημονικά, αν θέλετε, μπορώ να τα εξηγήσω», είπε ο βραβευμένος με αστέρι Michelin σεφ.

