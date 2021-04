Αθλητικά

Πάλη: Η Μαρία Πρεβολαράκη στον τελικό του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια ήταν εξαιρετική στον ημιτελικό. Ποια είναι η αντίπαλός της στον τελικό.

Η Μαρία Πρεβολαράκη προκρίθηκε στον τελικό του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος Πάλης.

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια, που στα προημιτελικά είχε επικρατήσει (6-0) της Γερμανίδας Βέντλε, πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση στα 53κ. νικώντας (στα ημιτελικά) με 11-2 την Ουκρανή Βίνικ.

Το απόγευμα της Παρασκευής, κόντρα στη Ρωσίδα Ολγα Κοροσάβτσεβα, θα διεκδικήσει το χρυσό μετάλλιο για δεύτερη συνεχόμενη φορά σε μία μεγάλη διοργάνωση, μετά το Παγκόσμιο Κύπελλο του Νοεμβρίου.

Η Ρωσίδα πρωταθλήτρια έχει πολλές διακρίσεις στην κατηγορία των 55κ. και 57κ. Στο τελευταίο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα είχε κατακτήσει το χρυσό στα 55κ., ενώ το 2019 είχε έρθει 3η στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα.

Ειδήσεις σήμερα:

Κυψέλη: Δολοφονία ηλικιωμένου μέσα στο σπίτι του

ΗΠΑ: σύσταση για αποφυγή των ταξιδιών στη χώρα μας

Ο Μπάιντεν αναμένεται να αναγνωρίσει τη γενοκτονία των Αρμενίων