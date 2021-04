Κοινωνία

Κατασκοπεία στην Κω: η απόφαση για τον κατηγορούμενο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Διχογνωμία ανακριτή και εισαγγελέα για τον 43χρονο Αιγύπτιο

Της Κέλλυς Χεινοπώρου

Σε κατ οίκον περιορισμό ο 43χρονος Αιγυπτιος που κατηγορείται για κατασκοπεία στην Κω μετά από διχογνωμία ανακριτή και εισαγγελέως. Ο 43χρονος ισχυρίστηκε ότι βρισκόταν στο φυλάκιο για εργασίες ως ελαιοχρωματιστής και εκεί έβγαλε κάποιες φωτογραφίες και βίντεο από την παραλία. Απαγορεύτηκε και η έξοδός του από την χώρα μέχρι να αποφανθεί με βούλευμα το αρμόδιο Σύμβουλιο Πλημμελειοδικών Κω.



Ο 43χρονος εμφανίστηκε το πρωί της Πέμπτης στον ανακριτή της Κω με τις φόρμες εργασίας, με παντελόνι και παπούτσια λερωμένα με μπογιές. Αρνήθηκε κάθε κατηγορία : για κατασκοπεία και παράνομη διακίνηση μεταναστών. Δείχνοντας τα ρούχα του, περιέγραψε πως ως ελαιοχρωματιτστής βρέθηκε μαζί με συνεργείο για ένα μεροκάματο στο στρατιωιτκό φυλάκιο του νησιού την περασμένη Παρασκευή. Εκεί, θαυμάζοντας την παραλία που βρίσκεται μπροστά από την στρατιωτική βάση, σήκωσε το κινητό και έβγαλε 3 φωτογραφίες και 3 βίντεο

«Αρνούμαι την πράξη της κατασκοπείας. Ήμουν στο συγκεκριμένο στρατιωτικό φυλάκιο για εργασία, ως ελαιοχρωματιστής μαζί με το συνεργείο. Εκεί, κάποια στιγμή σήκωσα το κινητό και κατέγραψα το τοπίο. Κατέγραψα την θάλασσα και την παραλία που βρίσκεται μπροστά από το φυλάκιο. Μια φορά πήγα εκεί για μεροκάματο, πήγα την περασμένη Παρασκευή και δεν ξαναπήγα», υποστήριξε ο Αιγύπτιος ενώπιον του ανακριτή.





Στον ανακριτή κατάθεση έδωσαν και μέλη του συνεργείου που μαζί με τον 43χρονο εκτελούσαν εργασίες εντός των του στρατιωτικού φυλακίου.

«Κατά πρώτον, νόμιμα βρέθηκε εκει και κατά δεύτερον τα 3 βίντεο και 3 φωτο δεν είναι κρατικά απόρρητα αφενός και αφετέρου δεν το γνώριζε λόγω του ότι είναι Αιγυπτιακής καταγωγής και δεν μιλάει ούτε Ελληνικα ουτε Αγγλικά. Δεν ειναι κάτι που έγινε ούτε εκ του πονηρού ούτε κάτι που έγινε κρυφά και αυτό αποδεικνύεται», υπογράμμισε ο Δημήτρης Δρόσος, δικηγόρος του 43χρονου.

Ο άνδρας από την Αίγυπτο – στο πλαίσιο συστηματικών ερευνών του Λιμενικού σώματος της Κω και της Καρπάθου – είχε εντοπιστεί να συνδοεύει δυο παράτυπες μετανάστριες προς το αεροδρόμιο του νησιού.

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός: δεκάδες θάνατοι και 2759 νέα κρούσματα την Πέμπτη

Pricefox: 4 κλοπές αυτοκινήτων ανά 1000 άτομα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Open Βαρκελώνης: Στους “8” ο Τσιτσιπάς