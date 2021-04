Οικονομία

Δώρο Πάσχα: Σε δύο δόσεις η καταβολή του σε εργαζόμενους με αναστολή

Πώς θα καταβληθεί το Δώρο Πάσχα σε εργαζόμενους που τέθηκαν σε αναστολή σύμβασης το πρώτο 4μήνο του 2021.

Σε δυο δόσεις θα καταβληθεί τελικά από το κράτος το Δώρο Πάσχα σε εργαζόμενους που τέθηκαν σε αναστολή σύμβασης το πρώτο 4μήνο του 2021. Όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Εργασίας, πριν από το Πάσχα θα δοθεί η αναλογία του Δώρου για τους τρεις πρώτους μήνες από Ιανουάριο έως Μάρτιο ενώ μετά το Πάσχα θα δοθεί η αναλογία του Δώρου Πάσχα επί του διαστήματος της αναστολής του Απριλίου.

Έως την Μεγάλη Τετάρτη (28.4.2021) καταβάλλεται η αναλογία του δώρου Πάσχα σε όσους εργαζόμενους η σύμβαση εργασίας τους τέθηκε σε αναστολή από την 1η Ιανουαρίου 2021 έως και την 31η Μαρτίου 2021, όπως ορίζει η Κοινή Υπουργική Απόφαση, που υπεγράφη από τον υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Κωστή Χατζηδάκη και τον αναπληρωτή υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη.

Για το διάστημα αναστολής των συμβάσεων εργασίας από 1 Απριλίου 2021 έως 30 Απριλίου 2021, το ποσό θα καταβληθεί στους δικαιούχους έως την 31η.5.2021. Η καταβολή βαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό, πραγματοποιείται από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων μέσω του Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ» και πιστώνεται απευθείας στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων – εργαζομένων. Σημειώνεται πως το δώρο Πάσχα υπολογίζεται επί του ποσού της αποζημίωσης ειδικού σκοπού.

Το ποσό του δώρου Πάσχα, που αναλογεί στο χρονικό διάστημα υπαγωγής των εργαζομένων στον Μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ και βαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό, καταβάλλεται από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων απευθείας στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων – εργαζομένων, ως εξής:

α) για το έως την 31η.3.2021 διάστημα υπαγωγής, η καταβολή πραγματοποιείται έως τη Μ. Τετάρτη (28.4.2021) και

β) για το διάστημα υπαγωγής από 1.4.2021 έως 30.4.2021, η καταβολή πραγματοποιείται έως την 31η.5.2021. Η αναλογία στην περίπτωση αυτή υπολογίζεται επί του ποσού της οικονομικής ενίσχυσης βραχυχρόνιας εργασίας του αντίστοιχου διαστήματος.

Σύμφωνα με την ΚΥΑ, στην περίπτωση των εργαζομένων που εντάχθηκαν στον Μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ, το ποσό του δώρου Πάσχα, που αναλογεί στο χρονικό διάστημα υπαγωγής τους στον Μηχανισμό και βαρύνει τους εργοδότες, καταβάλλεται από αυτούς κατά το χρόνο που ορίζεται στην υπ’ αρ.19040/7.12.1981 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄ 742).

