Σκαρμούτσος για Εστίαση στον ΑΝΤ1: Εβδομάδα τρέλας για να προλάβουμε

Ο δημοφιλής σεφ και ιδιοκτήτης εστιατορίου εξηγεί μιλάει για τις πυρετώδεις προετοιμασίες και τα “αγκάθια” για τους επαγγελματίες

"Έρχεται εβδομάδα τρέλας", λόγω του ανοίγματος της εστίασης, τόνισε ο Δημήτρης Σκαρμούτσος, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 και την Ρίτσα Μπιζόγλη.

Όπως εξήγησε ο δημοφιλής σεφ. το μεγάλο πρόβλημα είναι η προμήθεια υλικών, η οποία πρέπει να γίνει μεσα σε λίγες ημέρες και εν μέσω αργιών.

Παράλληλα εξέφρασε φόβους για το άνοιγμα των εστιατορίων καθώς δεν υπάρχουν ακριβείς οδηγίες, για τον υψηλό αριθμό κρουσμάτων καθώς και για τους συναθρώπους μας που χάνονται κάθε ημέρα.

Αποκάλυψε ότι υπάρχουν από τώρα κρατήσεις για την Κυριακή του Πάσχα, υπογράμμισε ότι οι καταστηματάρχες θα τηρήσουν αυστηρά τα μέτρα προστασίας, καλώντας, ταυτόχρονα, τους πελάτες να πράξουν το ίδιο δείχνοντας ατομική ευθύνη.

Ο Δημήτρης Σκαρμούτσος σημείωσε, τέλος, πως η κυβέρνηση έχει σταθεί στο πλευρό των επαγγελματιών της εστίασης και εκτίμησε πως "όλου θα τα καταφέρουμε και θα ανοίξουμε"...

