Lockdown - Γυμναστήρια: Σε απόγνωση οι ιδιοκτήτες (βίντεο)

Οι επιχειρήσεις τους παραμένουν κλειστές σχεδόν από την έναρξη της πανδημίας. Ζητούν το “πράσινο φως” για το άνοιγμα με μέτρα.

Κραυγή αγωνίας από τους ιδιοκτήτες γυμναστηρίων οι επιχειρήσεις τους παραμένουν κλειστές λόγω Covid19, πολλοί δεν θα καταφέρουν να ανοίξουν ξανά όταν δοθεί το "πράσινο φως" από τους ειδικούς.

Όλους αυτούς τους μήνες προσπαθούν να καλύψουν τις υποχρεώσεις τους χωρίς καθόλου έσοδα ή στήριξη από το κράτος δεν ήταν αρκετοί λένε και πλέον το πρόβλημα επιβίωσης είναι ορατό.

Αυτό που ζητούν είναι να μπορέσουν και εκείνοι να ανοίξουν τις επιχειρήσεις τους τηρώντας αυστηρά τα πρωτόκολλα για την προστασία από την πανδημία.

