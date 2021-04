Life

Γιώργος Παπαδόπουλος - Γαλάτεια Βασιλειάδη θα γίνουν γονείς - Η ανάρτηση τους

Το ζευγάρι πλέει σε πελάγη ευτυχίας καθώς περιμένουν το δεύτερο παιδί τους.

Μία πολύ ευχάριστη ανακοίνωση έκανε ο Γιώργος Παπαδόπουλος και η σύζυγός του Γαλάτεια Βασιλειάδη, καθώς η νεαρή σχεδιάστρια κυοφορεί το δεύτερο της μωράκι.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το ερωτευμένο ζευγάρι έχει ακόμα ένα παιδάκι, ένα αγοράκι.

Τη χαρμόσυνη είδηση δημοσίευσε ο γνωστός τραγουδιστής και η αγαπημένη του μέσω των προσωπικών τους λογαριασμών στο Instagram.

Ο Γιώργος Παπαδόπουλος και η Γαλάτεια Βασιλειάδη γνωρίστηκαν πριν από έξι χρόνια στη Θεσσαλονίκη και η ευτυχία τους ολοκληρώθηκε το 2018 όταν γεννήθηκε ο γιος τους, Άγγελος.

