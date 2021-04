Κοινωνία

Σεισμός στην Τήλο

Νέα σεισμική δόνηση σημειώθηκε ανοικτά του νησιού.

Σεισμός μεγέθους 4,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ κατέγραψε, λίγο πριν από τις 11 το βράδυ της Πέμπτης, το Ενιαίο Εθνικό Σεισμολογικό Δίκτυο, σε απόσταση 352 χιλιομέτρων από την Αθήνα.

Το επίκεντρο της σεισμικής δόνησης εντοπίζεται στο θαλάσσιο χώρο 19 χιλιόμετρα δυτικά της πόλης της Τήλου.

Στους ρυθμούς των Ρίχτερ ζουν εδώ και αρκετές μέρες η Κως, η Νίσυρος και η Τήλος.

