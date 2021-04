Αθλητικά

Μπαρτσελόνα: "καθάρισε" με σούπερ Μέσι

Ο Μέσι τα έκανε όλα μέσα στο γήπεδο και οι Καταλανοί επέστρεψαν στις νίκες, «ροκανίζοντας» τη διαφορά από την κορυφή.

Με τον Λιονέλ Μέσι (αρχικά) να εκτελεί και (στη συνέχεια) να δημιουργεί, η Μπαρτσελόνα επέστρεψε στις νίκες στη LaLiga, επικρατώντας της Χετάφε με 5-2 στο "Καμπ Νου", στο τελευταίο παιχνίδι της 31ης αγωνιστικής.

Ο Αργεντινός άσος άνοιξε το σκορ για την "Μπάρτσα" στο 8΄ κι όταν η ομάδα του συνάντησε δυσκολίες μετά την ισοφάριση της Χετάφε (αυτογκόλ Λενγκλέ), ήταν εκεί για να την πάρει απ' το χέρι με ακόμη ένα γκολ, μετά το αυτογκόλ του Τσάκλα. Η Χετάφε μείωσε σε 3-2 με το πέναλτι του Ουνάλ, όμως ο Μέσι "καθάρισε" μια και καλή το ματς με την ασίστ προς τον Αραούχο στο 87’.

Στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων ο Γκριεζμάν έβαλε το... κερασάκι στην τούρτα της νίκης των "μπλαουγκράνα" με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι. Η Μπαρτσελόνα βρήκε ξανά το δρόμο προς τις νίκες μετά την ήττα της απ' τη Ρεάλ Μαδρίτης, μείωσε στους 5 βαθμούς την απόστασή της από την πρωτοπόρο Ατλέτικο κι έχει κι έναν αγώνα λιγότερο.

Νωρίτερα, η Σοσιεδάδ έκανε ένα πολύ σημαντικό βήμα για την ευρωπαϊκή της έξοδο με το 2-1 επί της Θέλτα στο «Σαν Σεμπαστιάν», ενώ κανένα πρόβλημα απέναντι στην ουραγό και σχεδόν «καταδικασμένη» σε υποβιβασμό, Εϊμπάρ, δεν είχε η Γρανάδα (4-1).

