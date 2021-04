Κόσμος

Ινδονησία - θρίλερ με υποβρύχιο: Οι ΗΠΑ στέλνουν αεροσκάφος να βοηθήσει στις έρευνες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συναγερμός για το υποβρύχιο με 53 ναυτικούς που αγνοείται. Το οξυγόνο στο σκάφος αρκεί στο πλήρωμα μέχρι το Σάββατο.

Ο αμερικανικός στρατός στέλνει αερομεταφερόμενη ομάδα για να βοηθήσει τις αρχές της Ινδονησίας να βρουν υποβρύχιο με 53 ναυτικούς που αγνοείται, δήλωσε χθες Πέμπτη ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου, ο Τζον Κέρμπι.

Το υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ εξέφρασε «βαθιά θλίψη» για την εξαφάνιση, την Τετάρτη, στη διάρκεια ναυτικών γυμνασίων, του KRI Nanggala 402, σημείωσε σε δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησε. «Κατόπιν αιτήματος της ινδονησιακής κυβέρνησης, θα στείλουμε αερομεταφερόμενους στρατιωτικούς για να βοηθήσουν στην έρευνα για το υποβρύχιο που αγνοείται» συνέχισε.

Ο επικεφαλής του Πενταγώνου, ο Λόιντ Όστιν, αναμένεται να συνομιλήσει σήμερα με τον ινδονήσιο ομόλογό του Πραμπόβο Σουμπιάντο για να «συζητήσουν τι άλλα μέσα θα μπορούσαν θα θέσουν οι ΗΠΑ στη διάθεση της Ινδονησίας για να βοηθήσουν», συμπλήρωσε ο κ. Κέρμπι. Οι έρευνες επικεντρώνονται σε περιοχή όπου εντοπίστηκε κηλίδα καυσίμου, βόρεια της νήσου Μπαλί, όπου είχε καταδυθεί το υποβρύχιο, σύμφωνα με εκπρόσωπο του ινδονησιακού Πολεμικού Ναυτικού. Θεωρητικά τουλάχιστον, το οξυγόνο στο σκάφος αρκεί στο πλήρωμα μέχρι αύριο Σάββατο.

Το υποβρύχιο, που κινείται κάτω από την επιφάνεια χάρη σε μπαταρίες που φορτίζονται από ντιζελοκινητήρα, έχει τη δυνατότητα να πλέει ως και σε 500 μέτρα βάθος. Αν φθάσει βαθύτερα τα πράγματα γίνονται «επικίνδυνα» ως «μοιραία», εξήγησε εκπρόσωπος του ινδονησιακού ΠΝ στο τηλεοπτικό δίκτυο KompasTV. Τα νερά στην περιοχή είναι γενικά πιο ρηχά από ό,τι σε άλλους τομείς του αρχιπελάγους, μολαταύτα φθάνουν ακόμη και τα 1.500 μέτρα βάθος.

Το υποβρύχιο, εκτοπίσματος 1.395 τόνων, ναυπηγήθηκε στη Γερμανία το 1977. Τέθηκε σε υπηρεσία στον ινδονησιακό στόλο το 1981. Υποβλήθηκε σε διετή επισκευή και επανεξοπλισμό σε ναυπηγείο στη Νότια Κορέα, έργο που ολοκληρώθηκε το 2012.