Κοινωνία

Μένιος Φουρθιώτης: έκρηξη έξω από το σπίτι του στον Διόνυσο

Λίγες μέρες μετά την επίθεση αγνώστου με πυρά, το σπίτι του παρουσιαστή έγινε ξανά στόχος.

Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα στον Διόνυσο, όταν κάτοικοι της περιοχής ενημέρωσαν τις Αρχές για έκρηξη έξω από σπίτι.

Περιπολικά έσπευσαν στο σημείο όπου διαπίστωσαν ότι το σπίτι, έξω από το οποίο σημειώθηκε η έκρηξη αυτοσχέδιου εκρηκτικού μηχανισμού, ήταν του παρουσιαστή Μένιου Φουρθιώτη.

Οι Αρχές απέκλεισαν τον χώρο και ξεκίνησαν έρευνες για να διαπιστώσουν αρχικά εάν υπήρχε κάποιος τραυματίας. Από την έκρηξη προκλήθηκαν ζημιές στην πόρτα του γκαράζ, αλλά και στο αυτοκίνητο του παρουσιαστή, το οποίο βρισκόταν στο σημείο.

Αστυνομικοί του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών συγκέντρωσαν στοιχεία και ξεκίνησαν έρευνες για την υπόθεση, ενώ εξετάζεται και το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας.

Υπενθυμίζεται ότι στις 16 Απριλίου άγνωστος “γάζωσε” το σπίτι του Μένιου Φουρθιώτη. Στο "φως" μάλιστα βγήκε και ένα βίντεο ντοκουμέντο που δείχνει άγνωστο να πυροβολεί την είσοδο του σπιτιού του.