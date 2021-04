Κοινωνία

Καιρός - Τάσος Αρνιακός: “αναλαμπή” του χειμώνα πριν το Πάσχα (βίντεο)

Σε ποιες περιοχές αναμένονται βροχές. Πού θα χιονίσει. Ο καιρός τη Μεγάλη Εβδομάδα και το Πάσχα. Αναλυτική πρόγνωση από τον Τάσο Αρνιακό.

Αίθριος θα είναι σήμερα ο καιρός σε ολόκληρη τη χώρα, αλλά βαθμιαία θα υπάρξει "αναλαμπή" του χειμώνα με βροχές στην Ήπειρο και τη δυτική Μακεδονία, αλλά και χιόνια στη Βασιλίτσα.

Όπως προέβλεψε ο Τάσος Αρνιακός στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», η Ελλάδα θα χωριστεί διαγωνίως στα δύο, με τη μισή χώρα να έχει βροχές και την άλλη ηλιοφάνεια. Στις κεντρικές περιοχές η θερμοκρασία πάντως θα φθάσει τους 23 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί, που θα γυρίσουν σε νοτιάδες έως 4 μποφόρ.

Το Μεγάλο Σάββατο αναμένεται κακοκαιρία με βροχές και καταιγίδες σε ολόκληρη τη χώρα, εκτός από την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Από το μεσημέρι όμως θα υπάρξει εξασθένηση των φαινομένων από τα δυτικά.

Την Κυριακή των Βαΐων αρχίζει η βελτίωση, με τα έντονα φαινόμενα να τραβιούνται ανατολικότερα.

Τη Μεγάλη Δευτέρα ο καιρός θα είναι αίθριος με άνοδο της θερμοκρασίας. Ο υδράργυρος θα φθάσει τους 23 με 24 βαθμούς Κελσίου.

Τη Μεγάλη Τρίτη ο καιρός θα είναι ακόμα καλύτερος και μόνο στα βόρεια ορεινά θα σημειωθούν βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

Από τη Μεγάλη Τετάρτη και μετά αναμένεται ηλιοφάνεια αλλά και αφρικανική σκόνη, που θα ανεβάσει τον υδράργυρο στους 30 βαθμούς Κελσίου.

Το Πάσχα ο καιρός θα είναι καλό, με ηλιοφάνεια και υψηλές θερμοκρασίες, εκτός από τα ορεινά όπου ίσως υπάρξουν λίγες μπόρες.