Υγεία - Περιβάλλον

Δερμιτζάκης για κορονοϊό στον ΑΝΤ1: σε ποιο ποσοστό έχει φτάσει η ανοσία στην Ελλάδα (βίντεο)

Σύμφωνα με τον καθηγητή Γενετικής Ιατρικής, μετακινήσεις και Εστίαση έπρεπε να ανοίξουν γρηγορότερα. Τι είπε για τα εμβόλια και τις παρενέργειες του.

Ο καθηγητής Γενετικής Ιατρικής, Μανώλης Δερμιτζάκης, μιλώντας στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», ερωτηθείς για την τροπολογία με την οποία τα μέλη της Επιτροπής των Ειδικών, απαλλάσσονται από τυχόν νομικές ευθύνες, απάντησε ότι κατά τη γνώμη δεν χρειαζόταν κάτι τέτοιο για την προστασία τους. Άλλωστε, όπως συμπλήρωσε, οι γιατροί μετρούν τα επιδημιολογικά δεδομένα τα οποία δεν αποδέχονται αμφισβήτησης και στη συνέχεια κάνουν την εκτίμηση τους. Αν θα αντιμετώπιζαν τον κίνδυνο μιας ποινικής δίωξης για μια λάθος εκτίμηση δεν θα την έκαναν ποτέ και η όποια Κυβέρνηση θα βάδιζε… στα τυφλά.

Σε ότι αφορά τον οδικό χάρτη που ανακοίνωσε η Κυβέρνηση για την σταδιακή άρση του lockdown, είπε ότι σε γενικές γραμμές συμφωνεί, αλλά θα ήθελε κάποια πράγματα να ανοίξουν νωρίτερα.

Ως παράδειγμα έφερε τις μετακινήσεις, λέγοντας πως θα ήταν καλύτερο να επιτρέψουμε στους κατοίκους των αστικών κέντρων να μετακινηθούν για το Πάσχα, αφού εκεί θα συγχρωτιζόντουσαν σε μεγαλύτερους και πιο ανοιχτούς χώρους.

Επίσης είπε ότι και η Εστίαση θα έπρεπε να ανοίξει γρηγορότερα, ώστε να μην βλέπουμε τις επικίνδυνες εικόνες με τα κορονοπάρτι και να δοθεί κυρίως στους νέους, η δυνατότητα να πιούν το ποτό τους σε ένα κατάστημα όπου θα τηρούνται οι κανόνες.

Ο κ. Δερμιτζάκης δήλωσε ότι δεν συμφωνεί με κάποιες φωνές που κάνουν λόγο για ένα ενδεχόμενο πισωγύρισμα κι ένα τέταρτο κύμα της πανδημίας, εξηγώντας ότι το ποσοστό της ανοσίας στη χώρα μας έχει φτάσει ήδη στο 25%, από αυτούς που έχουν εμβολιαστεί ή έχουν νοσήσει και αυξάνεται καθημερινά. Το ζητούμενο όπως είπε, είναι να μειωθούν περαιτέρω τα κρούσματα, ώστε να βοηθήσει στην ομαλή πορεία του Τουρισμού.

Τέλος, ο κ. Δερμιτζακης μιλώντας για τα εμβόλια, ανέφερε μεταξύ άλλων, ότι είναι το μεγαλύτερο όπλο μας κατά του κορονοϊού και είναι απολύτως ασφαλή.