Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός – Ινδία: νέο παγκόσμιο ρεκόρ στον ημερήσιο αριθμό κρουσμάτων

Σοκάρουν τα νούμερα των κρουσμάτων και των θανάτων από τον κορονοϊό τις τελευταίες 24 ώρες, την ώρα που το δημόσιο σύστημα υγείας καταρρέει.

Η Ινδία κατέγραψε σήμερα νέο παγκόσμιο ρεκόρ μολύνσεων από τον SARS-CoV-2, με 332.730 κρούσματα να επιβεβαιώνονται εργαστηριακά μέσα σε 24 ώρες, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε σήμερα το ομοσπονδιακό υπουργείο Υγείας.

Η γιγαντιαία χώρα της Ασίας κατέγραψε το ίδιο διάστημα τραγικό ρεκόρ 2.263 θανάτων εξαιτίας της COVID-19 το ίδιο διάστημα.

Ο απολογισμός των θυμάτων της πανδημίας έφθασε έτσι τους 186.920 νεκρούς, ενώ το σύνολο των κρουσμάτων ξεπέρασε τα 16 εκατομμύρια.

Το σύστημα υγείας της χώρας έχει αρχίσει να καταρρέει εξαιτίας του σφοδρού νέου κύματος της πανδημίας, το οποίο εν μέρει αποδίδεται σε μια «διπλή μετάλλαξη» του νέου κορονοϊού που εξαπλώνεται ραγδαία.

Στο ομόσπονδο κράτος Μαχαράστρα, από τις εστίες της κρίσης, 13 ασθενείς έχασαν τη ζωή τους σήμερα όταν ξέσπασε πυρκαγιά σε μονάδα εντατικής θεραπείας νοσοκομείου κοντά στη Μουμπάι, δύο ημέρες μετά τους θανάτους τουλάχιστον 29 διασωληνωμένων ασθενών σε δημόσιο νοσοκομείο εξαιτίας διαρροής στη δεξαμενή με το οξυγόνο στην πόλη Νασίκ.

Στην Ινδία των 1,3 δισεκ. κατοίκων καταγράφονται ο τέταρτος βαρύτερος απολογισμός θυμάτων της πανδημίας και ο δεύτερος υψηλότερος αριθμός μολύνσεων στον κόσμο.