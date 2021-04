Life

“The 2Night Show” - Ανθή Σαλαγκούδη: ακούστηκαν “τέρατα” για μένα (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η Ανθή μίλησε για όλους και για όλα "έξω από τα δόντια". Θα κάνει τελικά δική της εκπομπή;

Την Πέμπτη 22 Απριλίου ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχθηκε στο «The 2Night Show» την Ανθή Σαλαγκούδη, που με τον δικό της μοναδικό τρόπο έκλεψε τις εντυπώσεις στο φετινό «Survivor».

Η Ανθή μίλησε στον Γρηγόρη Αρναούτογλου για τη συμμετοχή της στο ριάλιτι επιβίωσης, για τα σχόλια που την ενόχλησαν, για τις αστείες εκφράσεις, αλλά και για το ποιος πιστεύει πως θα φτάσει στην τελική τριάδα του παιχνιδιού.

"Ένιωθα πολύ άβολα όταν με έβαζαν στη θέση να απολογηθώ για την οικογένεια μου. Τα memes όσον αφορά το Survivor δεν με πείραξαν καθόλου απλά ήθελα να βγω να πω κάποια πράγματα για να υποστηρίξω τους δικούς μου ανθρώπους. Ένιωθα ότι κάποια πράγματα έπρεπε να μπουν στη θέση τους γιατί όσο ήμουν μέσα είχαν ακουστεί "τέρατα" για μένα που δεν είχαν καμία σχέση με την πραγματικότητα" δήλωσε.

Τέλος, αποκάλυψε αν έχει κάνει συμφωνία να παρουσιάσει δική της τηλεοπτική εκπομπή και μίλησε για τα νέα της επαγγελματικά σχέδια.