“The 2Night Show” - Ιωάννα Μπέλλα: το Ντουμπάι, η επιστροφή και η συγγένεια με Λεκάκη και Καραμίχο (βίντεο)

Γιατί έχασε 10 κιλά το καλοκαίρι και πώς αντιμετωπίζει τον ανταγωνισμό που βιώνει στον χώρο της μόδας;

Την Πέμπτη 22 Απριλίου ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχθηκε στην εκπομπή «The 2Night Show» την Ιωάννα Μπέλλα.

Η ίδια μίλησε για την απόφασή της να μετακομίσει στο Ντουμπάι και να δραστηριοποιηθεί εκεί ως μοντέλο, εν μέσω πανδημίας. Επίσης, αναφέρθηκε στην επιστροφή της στην Ελλάδα και στο επόμενο επαγγελματικό της ταξίδι στο Λονδίνο.

Μεταξύ άλλων, εξήγησε στον Γρηγόρη Αρναούτογλου γιατί έχασε 10 κιλά το καλοκαίρι και πώς αντιμετωπίζει τον ανταγωνισμό που βιώνει στον χώρο της μόδας. Τέλος, αποκάλυψε, για πρώτη φορά, τη συγγενική σχέση που έχει με τη Μαρία Λεκάκη και τον Γιώργο Καραμίχο!

«Είμαι ανιψιά της Μαρίας Λεκάκη και του Γιώργου Καραμίχου. Είναι ξαδέλφια της μαμάς μου και τους λατρεύει και τους δυο. Δεν το ξέρει ο κόσμος. Και η Μαρία και ο Γιώργος είναι δυο πάρα πολύ καλά και επιτυχημένα παιδιά και χαίρομαι πάρα πολύ που είμαστε οικογένεια και τους θαυμάζω πάρα πολύ. Από μικρή τους θαύμαζα. Μιλάω πολύ με τους γονείς του Γιώργου. Η Μαρία είναι πρώτη ξαδέρφη με τη μαμά και με τον Γιώργο είναι δεύτερα ξαδέρφια», τόνισε.

