Πρίγκιπας Λούι: Η νέα φωτογραφία για τα γενέθλιά του

Η Κέιτ Μίντλετον και το παλάτι έδωσαν στη δημοσιότητα τη νέα φωτογραφία του νεότερου πρίγκιπα Λούι, που γίνεται τριών.

Τα τρία του χρόνια έκλεισε ο πρίγκιπας Λούι και η μητέρα του, Κέιτ Μίντλετον, τον έβγαλε την καθιερωμένη φωτογραφία, την οποία και δημοσίευσε στα social media.

Στη φωτογραφία, που ελήφθη μέσα στην εβδομάδα, ο μικρός πρίγκιπας κάνει ποδήλατο στο Κένσιγκτον και χαμογελά, λίγο πριν πάει για πρώτη μέρα στον παιδικό σταθμό, όπως αναφέρεται στη σχετική ανάρτηση.

«Ο πρίγκιπας Γουίλιαμ και η Κέιτ, Δούκας και Δούκισσα του Κέιμπριτζ μοιράζονται με χαρά τη νέα φωτογραφία του πρίγκιπα Λούι», σημειώνεται στην ίδια ανάρτηση.

Ο Λούι, που γιορτάζει τα τρίτα του γενέθλια, πηγαίνει στον ίδιο παιδικό σταθμό με αυτόν που πήγαινε η μεγαλύτερη αδελφή του, πριγκίπισσα Σάρλοτ.

Three tomorrow! ??



Taken earlier this week by The Duchess before he left for his first day of nursery, The Duke and Duchess are pleased to share a new image of Prince Louis. ?? pic.twitter.com/AGgfLI39tW