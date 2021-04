Κοινωνία

Κορονοϊός: έλεγχοι της ΕΛΑΣ για “μπλόκο” στο “Πάσχα στο χωριό”

Έντονη η παρουσία αστυνομικών στα διόδια και τους παραδρόμους εθνικών οδών. Στο επιχειρησιακό σχέδιο της ΕΛΑΣ ελικόπτερα και drones. Τα έγγραφα που σας στέλνουν στο... χωριό!

Εντείνονται από σήμερα, εν όψει του Πάσχα, οι έλεγχοι της Αστυνομίας, κυρίως στα διόδια των εθνικών οδών Αθηνών - Κορίνθου και Αθηνών - Λαμίας, στο πλαίσιο της απαγόρευσης των διαπεριφερειακών μετακινήσεων για την αποτροπή διάδοσης του κορονοϊού.

Η Αστυνομία θα έχει ισχυρή παρουσία, εκτός των άλλων, όχι μόνο στα διόδια, αλλά και στους παραδρόμους εθνικών οδών, προκειμένου να αποτρέψει την μετακίνηση όσων θα προσπαθήσουν να κάνουν "Πάσχα στο χωριό". Όποιοι δεν διαθέτουν τα απαραίτητα έγγραφα για διαπεριφεριακή μετακίνηση θα κάνουν αναστροφή στα διόδια και θα γυρίζουν πίσω.

«Οι έλεγχοι είναι αυστηροί όχι μόνο στην Αττική, αλλά σε όλη την επικράτεια. Περισσότεροι από 10.000 αστυνομικοί σε όλη την Ελλάδα συμμετέχουν στα μέτρα για το Πάσχα. Δεν είναι δυνατόν κάποιοι πολίτες να παρουσιάζουν έγγραφα για αγροτικές εργασίες ή για ιατρικές επισκέψεις, προκειμένου να μπορέσουν να περάσουν από τα διόδια και στο αυτοκίνητο να είναι όλη η οικογένεια με τις αποσκευές της», αναφέρουν χαρακτηριστικά στο Αθηναϊκό - Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων πηγές του Αρχηγείου της ΕΛΑΣ.

«Ελέγχονται με μεγάλη προσοχή τα σχετικά έγγραφα που επιδεικνύουν πολίτες στους αστυνομικούς προκειμένου να μεταβούν σε άλλη περιφέρεια», σημειώνουν ακόμη οι ίδιες πηγές και εξηγούν: «Σε περίπτωση που κάποιοι προσπαθήσουν να ξεγελάσουν την Αστυνομία, προκειμένου να μπορέσουν να περάσουν από τα διόδια, εκτός από τα τσουχτερά πρόστιμα, υπό προϋποθέσεις μπορεί να υπάρξουν και ποινικές κυρώσεις».

Σημειώνεται ακόμη ότι, σύμφωνα με το επιχειρησιακό σχέδιο της ΕΛΑΣ για το Πάσχα, θα υπάρχουν παράλληλα ελικόπτερα και drones.

Οι διαδημοτικές μετακινήσεις θα ισχύουν μόνο για το Μεγάλο Σάββατο και την Κυριακή του Πάσχα, όχι όμως μέσα στη Μεγάλη Εβδομάδα.

Ποιοι και πώς πάνε στο... χωριό

Σε κάθε περίπτωση εκτός από τους περιορισμούς που θα συνεχίσουν να ισχύουν και το Πάσχα, οι μετακινήσεις από νομό σε νομό εν μέσω του lockdown, επιτρέπονται για έξι λόγους:

Μετακίνηση εκτός νομού για πολίτες που εργάζονται σε διαφορετικό νομό από αυτόν στον οποίο διαμένουν

Μετακίνηση εκτός νομού για λόγους υγείας, με επίδειξη της σχετικής ιατρικής βεβαίωσης

Μετακίνηση εκτός νομού για τελετή (π.χ. κηδεία συγγενούς πρώτου ή δεύτερου βαθμού), η οποία πιστοποιείται με έγγραφη δήλωση του πολίτη

Μετακίνηση εκτός νομού για επικοινωνία γονέων με τα παιδιά τους και αφορά στους διαζευγμένους ή στους εν διαστάσει γονείς

Μετακίνηση εκτός νομού για μετάβαση στον τόπο μόνιμης κατοικίας, με τη βεβαίωση κατοικίας ειδικής χρήσης από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημόσιων Εσόδων (ΑΑΔΕ) ή με το Ε1

Μετακίνηση εκτός νομού για φοιτητές, για την οποία απαιτείται επίδειξη αποδεικτικού κύριας κατοικίας και έγγραφο της Σχολής για την επιστροφή σε αυτήν.





