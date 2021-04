Παράξενα

Δομινικανή Δημοκρατία: Έκλεψαν τον νεκρό από την κηδεία του (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ένα απίστευτο περιστατικό έλαβε χώρα στην κηδεία ενός άνδρα, με την οικογένειά του να μένει… άναυδη.

Καβγάς ξέσπασε στην κηδεία 54χρονου, ενώ η σορός του βρισκόταν σε προσκύνημα.

Η οικογένεια του νεκρού, θύματος πυροβολισμών, βρισκόταν γύρω του για το τελευταίο «αντίο» όταν οι φίλοι του όρμησαν μέσα στο παρεκκλήσι, πήγαν στο φέρετρο, το πήραν κι έφυγαν.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι φίλοι πήραν τον νεκρό και πήγαν και τον έθαψαν σε άλλο νεκροταφείο.

Από το απίστευτο περιστατικό, που έλαβε χώρα στη Δομινικανή Δημοκρατία δεν προκλήθηκαν τραυματισμοί.

Μπαρτσελόνα - Μέσι: νέο διετές συμβόλαιο;

Επιστρεπτέα προκαταβολή 7: πότε γίνονται οι πληρωμές

Τροχαίο με έναν νεκρό και τραυματίες στην Εθνική Οδό (εικόνες)