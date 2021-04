Υγεία - Περιβάλλον

Εμβόλιο AstraZeneca: Νέες συστάσεις από τον ΠΟΥ

Αναδιατύπωσε τις συστάσεις του για το εμβόλιο της AstraZeneca ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, χωρίς να αλλάξει τη γενική γραμμή του.

Οι ειδικοί στα εμβόλια του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) εκτίμησαν ότι, είναι απαραίτητο να συγκεντρωθούν περισσότερα στοιχεία για την εμφάνιση θρομβώσεων σε άτομα εκτός Ευρώπης στα οποία χορηγήθηκε το εμβόλιο της AstraZeneca κατά της covid-19

Η Στρατηγική Συμβουλευτική Ομάδα Ειδικών για τον Εμβολιασμό (SAGE) αναδιατύπωσε τις συστάσεις της σχετικά με τη χρήση του εμβολίου της AstraZeneca μετά τα δεδομένα για τις σπάνιες περιπτώσεις θρομβώσεων που παρατηρήθηκαν στην Ευρώπη.

“Ο ΠΟΥ εξακολουθεί να στηρίζει το συμπέρασμα ότι τα οφέλη των εμβολίων αυτών είναι περισσότερα από τους κινδύνους”, υπογράμμισε ο οργανισμός.

Στις 7 Απριλίου η SAGE είχε εκτιμήσει ότι μια σύνδεση μεταξύ του εμβολίου και των θρομβώσεων που εμφανίστηκαν σε εμβολιασθέντες είναι πιθανή, αλλά όχι επιβεβαιωμένη, υπογραμμίζοντας ότι τα περιστατικά είναι “πολύ σπάνια”.

Ο ΠΟΥ επικαιροποίησε τις συστάσεις του μετά και τα νέα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν από τις εμβολιαστικές εκστρατείες που διεξάγονται. Το εμβόλιο της AstraZeneca χορηγείται σε 157 περιφέρειες παγκοσμίως, σύμφωνα με καταμέτρηση του AFP.

Τα περισσότερα περιστατικά θρομβώσεων παρατηρήθηκαν στη Βρετανία και την ΕΕ, ενώ “πολύ λίγα” αναφέρθηκαν σε άλλες χώρες, επεσήμανε η SAGE.

Οι ειδικοί συνιστούν όσοι εμφάνισαν θρομβώσεις μετά την πρώτη δόση του εμβολίου της AstraZeneca να λάβουν ένα άλλο εμβόλιο στη δεύτερη δόση.

“Μια εκτίμηση κινδύνου εκτός Ευρώπης απαιτεί τη συλλογή περισσότερων στοιχείων και ανάλυση”, τόνισαν οι ειδικοί στις νέες τους συστάσεις.

Οι περισσότερες δόσεις εμβολίων που χρησιμοποιούνται στο πρόγραμμα Covax, το οποίο προσφέρει εμβόλια στις φτωχές χώρες, είναι από αυτό της AstraZeneca.

Περισσότερες από 40,5 εκατομμύρια δόσεις του εν λόγω εμβολίου έχουν σταλεί μέχρι στιγμής σε 118 περιφέρειες σε όλο τον κόσμο στο πλαίσιο του προγράμματος Covax.

“Οι χώρες θα πρέπει να συνυπολογίσουν την επιδημιολογική τους κατάσταση, τους μεμονωμένους κινδύνους και σε επίπεδο πληθυσμού να εκτιμήσουν τη διαθεσιμότητα άλλων εμβολίων και άλλες επιλογές προκειμένου να αποτιμήσουν τον κίνδυνο”, επεσήμανε η SAGE.

“Η αναλογία οφέλους- κινδύνου είναι πιο αυξημένη στις μεγαλύτερες ηλικιακές ομάδες”, εκτίμησε, σημειώνοντας ότι “μέχρι αυτή τη στιγμή αγνοούμε αν υπάρχει κίνδυνος (θρόμβωσης) μετά τη δεύτερη δόση” του εμβολίου.

