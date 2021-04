Κοινωνία

Νέα Σμύρνη: μαθήτριες δέχθηκαν σεξουαλική επίθεση στο δρόμο για το σχολείο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι κατήγγειλαν τα δύο κορίτσια. Πώς οι Αρχές έφθασαν στα ίχνη υπόπτου με "πλούσιο" παρελθόν.

Θρίλερ το πρωί στη Νέα Σμύρνη! Δύο μαθήτριες δέχθηκαν σεξουαλική επίθεση στο δρόμο προς το σχολείο.

Σύμφωνα με όσα κατήγγειλαν οι μαθήτριες αρχικά στους καθηγητές τους και ύστερα στις Αρχές, ένας άνδρας, περίπου 35 ετών, τους επιτέθηκε στην πλατεία της πόλης, με σκοπό να τις κακοποιήσει, όταν εκείνες περπατούσαν με προορισμό το σχολείο!

Μετά από ενημέρωση της Αστυνομίας, από τη διεύθυνση του σχολείο, στο σημείο έφτασε ομάδα ΔΙΑΣ που άρχισε να ψάχνει στην περιοχή για τον 35χρονο, με βάση την περιγραφή που έδωσαν τα κορίτσια.

Τελικά, συνελήφθη ένας ύποπτος, ο οποίς, σύμφωνα με πληροφορίες, έχει και στο παρελθόν συλληφθεί για σεξουαλικές επιθέσεις, ενώ έχει εγκλειστεί και σε ψυχιατρική κλινική.

Οι δύο μαθήτριες δεν έχουν δώσει ακόμα λεπτομέρειες για το συμβάν στις Αρχές και πιθανότατα εντός της ημέρας θα μεταβούν στο αστυνομικό τμήμα για να δώσουν κατάθεση.





Ειδήσεις σήμερα:

Κεραμέως για self test στον ΑΝΤ1: τι ισχύει για μαθητές Νηπιαγωγείων, Δημοτικών και Γυμνασίων (βίντεο)

Κορονοϊός: έλεγχοι της ΕΛΑΣ για “μπλόκο” στο “Πάσχα στο χωριό”

Δερμιτζάκης για κορονοϊό στον ΑΝΤ1: σε ποιο ποσοστό έχει φτάσει η ανοσία στην Ελλάδα (βίντεο)