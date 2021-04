Κόσμος

ΗΠΑ: Αστυνομικός σκοτώνει εν ψυχρώ αφροαμερικανό (βίντεο)

Ακόμα ένα περιστατικό αστυνομικής βίας καταγράφηκε στην Καλιφόρνια, με τον δράστη να κατηγορείται για δεύτερη δολοφονία.

Ένας λευκός αστυνομικός σκότωσε έναν μαύρο άνδρα στη μέση του δρόμου στο Σαν Φρανσίσκο, λεπτά αφού επιχείρησε να τον σταματήσει για έλεγχο, ως ύποπτο για πέταγμα πετρών σε αυτοκίνητα.

Στο περιστατικό που καταγράφηκε από την κάμερα του Άντριου Χολ (Andrew Hall), φαίνεται ο 33χρονος Τάιρελ Γουίλσον (Tyrell Wilson) να απομακρύνεται από τον αστυνομικό που του λέει να σταματήσει και να πάει προς το μέρος του, ζητώντας του να πετάξει το μαχαίρι που κρατά.

Ο αστυνομικός κατηγορήθηκε για ανθρωποκτονία άοπλου ΦΙλιππινέζου που είχε σκοτώσει πριν από δύο χρόνια.

Οι κατηγορίες του αποδόθηκαν μία μέρα μετά την καταδίκη του Ντέρεκ Σοβίν για τη δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ.

Στο βίντεο που δόθηκε από την αστυνομία της Καλιφόρνια στη δημοσιότητα, φαίνεται ο αστυνομικός που προχωρά προς το θύμα, το οποίο τελικά γυρνά προς το μέρος του και κρατώντας το μαχαίρι του λέει «ακούμπησέ με να δεις». Ο αστυνομικός του λέει τρις φορές να πετάξει το μαχαίρι κι εκείνος γυρνά προς το μέρος του και το λέει «σκότωσέ με». Τον πυροβολεί και ο 33χρονος πέφτει νεκρός.

Όλο το σκηνικό κράτησε λιγότερο από ένα λεπτό.

Σύμφωνα με τον εισαγγελέα, ο αστυνομικός ήταν ανεξήγητα επιθετικός προς τον Γουίλσον που δεν είχε προκαλέσει κάποιο πρόβλημα και οποίος δέχθηκε πυρά απροειδοποίητα.

Οι Αρχές έχουν ήδη κατηγορηθεί για καθυστέρηση στην απόδοση ευθυνών για τη δολοφονία του 33χρονου Φιλιππινέζου το 2018, όταν ο Χολ τον είχε σκοτώσει με εννιά σφαίρες κατά τη διάρκεια αργής καταδίωξης.

Σύμφωνα με τον δικηγόρο των οικογενειών των δύο θυμάτων του αστυνομικού και οι δύο ήταν ψυχικά ασθενείς.

