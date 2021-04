Life

Ο Χαϊκάλης στο “Πρωινό” για το ανασφάλιστο όχημα (βίντεο)

Ο Παύλος Χαϊκάλης μίλησε στο «Πρωινό» για το τροχαίο που είχε με το ανασφάλιστο όχημα.

Για το τροχαίο που είχε με το ανασφάλιστο όχημά του μίλησε στην εκπομπή «Το Πρωινό» ο Παύλος Χαϊκάλης.

Όπως εξήγησε ο ηθοποιός, ήταν σταθμευμένος με τη μηχανή του, όταν έπεσε πάνω του μία οδηγός με το αυτοκίνητό της.

Όσο αφορά στο ανασφάλιστο όχημα, εξήγησε ότι, «η ασφάλεια είχε λήξει, άλλαξα ασφαλιστική και μεσολάβησε ένα διάστημα από τη μία ασφαλιστική στην άλλη» με αποτέλεσμα να μείνει κενό στην ασφάλιση του οχήματος.

Όπως εξήγησε, καταλήγοντας ο Παύλος Χαϊκάλης, η ασφάλεια αφορούσε σε ένα ποσό 63 ευρώ.

