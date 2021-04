Οικονομία

Εστίαση: τα “αγκάθια” για το άνοιγμα

Γιατί οι επαγγελματίες του κλάδου προβληματίζονται με το άνοιγμα τη Δευτέρα του Πάσχα, το οποίο θα γίνει με αυστηρούς όρους, αλλά χωρίς sms.

Έντονος προβληματισμός επικρατεί στον κλάδο της εστίασης για τον χρόνο και τον τρόπο με τον οποίο θα γίνει η επανεκκίνηση στις 3 Μαΐου, ημερομηνία η οποία εξέπληξε τους επιχειρηματίες, με την έκπληξη μάλιστα, αν και μετά έξι μήνες αναστολής δραστηριότητας, να μη θεωρείται κατ’ ανάγκην ευχάριστη. Βασικά ζητήματα που τίθενται από τους επιχειρηματίες του κλάδου είναι ότι καλούνται να εφοδιάσουν τα καταστήματά τους εν μέσω αργιών, πριν ακόμη ανοίξει η πλατφόρμα για την ενίσχυσή τους με κεφάλαια επανεκκίνησης, ενώ μένει να διευκρινισθούν τις επόμενες ημέρες τα υγειονομικά πρωτόκολλα βάσει των οποίων θα λειτουργούν εστιατόρια και καφέ.

Τα ζητήματα που τίθενται είναι τα ακόλουθα:

• Πώς θα γίνει ο εφοδιασμός των καταστημάτων, κυρίως των εστιατορίων, με φρέσκα προϊόντα προκειμένου να λειτουργήσουν τη Δευτέρα του Πάσχα, όταν η Δευτέρα του Πάσχα όπως, φυσικά, και η Κυριακή του Πάσχα είναι αργίες; Τόσο δε η Μεγάλη Παρασκευή όσο και το Μεγάλο Σάββατο είναι ημέρες κατά τις οποίες οι επιχειρήσεις – προμηθευτές λειτουργούν με μειωμένο ωράριο. Κληθείς να σχολιάσει τον παραπάνω προβληματισμό, ο υπουργός Ανάπτυξης ανέφερε χαρακτηριστικά χθες σε τηλεοπτική του συνέντευξη στον ΑΝΤ1, «Η ημερομηνία ενάρξεως είναι η άδεια που δίνει το κράτος. Το ποιος θα ανοίξει στις 3, στις 4 ή στις 5 είναι στην ευχέρεια του κάθε επιχειρηματία».

• Με τι κεφάλαια θα γίνει η επανεκκίνηση; Η πλατφόρμα για την ενίσχυση των επιχειρήσεων εστίασης με κεφάλαια επανεκκίνησης προκειμένου να δεχθεί τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων αναμένεται να ανοίξει στις 5 ή 6 Μαΐου, σύμφωνα με πληροφορίες της «Καθημερινής», βάσει των εκτιμήσεων που υπάρχουν για το χρονοδιάγραμμα έγκρισης της σχετικής δράσης από την Κομισιόν. Σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, η πλατφόρμα είναι έτοιμη και θα ανοίξει μόλις δοθεί το πράσινο φως από τις Βρυξέλλες. Σε κάθε περίπτωση, ωστόσο, θα έχει προηγηθεί το άνοιγμα των καταστημάτων, ενώ δεν είναι γνωστό πόσες ημέρες μετά την υποβολή των αιτήσεων θα μπορεί να γίνει η εκταμίευση των χρημάτων. Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με την τελευταία έρευνα της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας, το 44,1% των επιχειρήσεων εστίασης δεν έχει καθόλου ταμειακά διαθέσιμα. «Ξέροντας οι επιχειρήσεις πόσα χρήματα είναι να πάρουν, μπορούν να κάνουν και τον προγραμματισμό τους. Να πάρουν τις προμήθειές τους και να πουν στον προμηθευτή τους ότι θα τον πληρώσουν σε δύο εβδομάδες όταν θα πάρουν τα λεφτά», υποστήριξε χθες ο κ. Γεωργιάδης, μιλώντας στον ΑΝΤ1 .

. • Η λειτουργία των καταστημάτων μόνο σε εξωτερικούς χώρους και το γεγονός, βεβαίως, ότι θα λειτουργούν μέχρι τις 10 μ.μ., καθώς από τη Δευτέρα του Πάσχα έχει ανακοινωθεί ότι η απαγόρευση κυκλοφορίας θα ξεκινάει στις 11 μ.μ., σημαίνει ότι ο τζίρος θα είναι πολύ περιορισμένος. Μάλιστα, δεν λείπουν ιδιοκτήτες εστιατορίων που θεωρούν ότι το άνοιγμα της εστίασης υπό αυτούς τους όρους καθιστά ασύμφορη τη λειτουργία των επιχειρήσεών τους.

Η πρωτοβουλία «Κύκλος Επαγγελματιών Εστίασης» σε ανοιχτή επιστολή της προς τον πρωθυπουργό επισημαίνει ότι η επανεκκίνηση γίνεται χωρίς να έχει προηγηθεί καμία διαβούλευση με τον κλάδο, ενώ δεν υπάρχει καμία περίπτωση βιωσιμότητας για αρκετές επιχειρήσεις με μικρούς εξωτερικούς χώρους, δεδομένου μάλιστα ότι οφείλουν τα τέλη για τα τραπεζοκαθίσματα του 2020 και μάλιστα με 100% προσαύξηση.

Αυστηροί όροι, αλλά χωρίς SMS

Χωρίς sms, αλλά με αυστηρούς όρους σε ό,τι αφορά τις αποστάσεις μεταξύ των τραπεζιών και τον αριθμό των ατόμων που θα επιτρέπεται να κάθονται σε κάθε τραπέζι, αναμένεται να επαναλειτουργήσει ο κλάδος της εστίασης. Τα υγειονομικά πρωτόκολλα αναμένεται να τεθούν στο επίκεντρο της συζήτησης που θα έχουν σήμερα ο υπουργός Ανάπτυξης με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Εστιατορικών και Συναφών Επαγγελμάτων (ΠΟΕΣΕ).

Ειδικότερα, ερωτηθείς για το εάν όσοι θέλουν να επισκεφθούν ένα κατάστημα εστίασης θα πρέπει να αποστέλλουν sms στο 13033 ή σε κάποιον άλλο πενταψήφιο αριθμό, ο κ. Γεωργιάδης απάντησε, «Δεν έχει τεθεί ζήτημα sms για την εστίαση. Το sms είναι για το λιανικό εμπόριο. Είναι δύσκολο να μπει το sms, δεδομένου ότι κάποιος μπορεί να πάει να φάει φεύγοντας από το γραφείο του ή επιστρέφοντας στο σπίτι του».

Σε ό,τι αφορά τα υγειονομικά πρωτόκολλα, πέρα από το γεγονός ότι οι μάσκες θα είναι υποχρεωτικές για το προσωπικό των επιχειρήσεων, όπως και τα self tests, επί τάπητος βρίσκονται αυτά που είχαν ισχύσει και τον περυσινό Μάιο, όταν άνοιξε και πάλι η εστίαση. Υπενθυμίζεται ότι αρχικά είχε ανακοινωθεί ότι η απόσταση μεταξύ των τραπεζιών θα πρέπει να είναι 2 μέτρα, να κάθονται σε κάθε τραπέζι έως 4 άτομα και επίσης ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός πελατών να καθορίζεται βάσει του κανόνα 1 άτομο ανά 3 τ.μ. Υστέρα από έντονες αντιδράσεις τελικώς αποφασίστηκε να επιτρέπεται να κάθονται σε ένα τραπέζι έως 6 άτομα, ο μέγιστος αριθμός πελατών να καθορίζεται με βάση τον κανόνα 1 άτομο ανά 2 τ.μ., ενώ οι αποστάσεις μεταξύ των τραπεζιών κυμαίνονταν από 0,70 έως 1,10 μ., αναλόγως του εάν παρεμβαλλόταν καρέκλα ή όχι. Έτσι, αν και αρχικά τα καταστήματα επρόκειτο να λειτουργήσουν μόλις στο 30% της δυναμικότητάς τους, τα ελαστικότερα μέτρα οδήγησαν σε αύξηση της δυναμικότητας ακόμη και στο 80%.

Πηγή: kathimerini.gr

