ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ

Άγιος Γεώργιος: ποιος ήταν, πότε γιορτάζει

Κανονικά, ο Άγιος Γεώργιος γιορτάζει στις 23 Απριλίου. Γιατί όμως φέτος μετατίθεται ο εορτασμός του. Ο βίος και τα θαύματά του.

Ο χρόνος μετρά αντίστροφα για τη Μεγάλη Εβδομάδα και ήδη αρκετοί αρχίζουν να αναρωτιούνται πότε πέφτει του Αγίου Γεωργίου 2021. Υπενθυμίζεται ότι η γιορτή του Αγίου Γεωργίου είναι «κινητή», γι’ αυτό και υπάρχει ειδικός τρόπος «υπολογισμού» για το πότε είναι κάθε χρόνο στο εορτολόγιο.

Ειδικότερα, ορισμένες χρονιές ο Άγιος Γεώργιος γιορτάζει στις 23 Απριλίου και άλλα έτη μετατίθεται και γιορτάζεται τη Δευτέρα του Πάσχα. Πολύ λογικό, λοιπόν, να προκύπτει το ερώτημα πότε είναι φέτος του Αγίου Γεωργίου 2021.

Κανονικά, ο Άγιος Γεώργιος γιορτάζει στις 23 Απριλίου. Σε περίπτωση, όμως, που η 23η Απριλίου πέφτει πριν από το Πάσχα, όπως φέτος, η εορτή του Αγίου Γεωργίου μετατίθεται τη Δευτέρα του Πάσχα.

Αυτό συμβαίνει καθώς κατά την περίοδο της Σαρακοστής, από Κυριακή απόγευμα μέχρι Παρασκευή πρωί, υπάρχει πένθος. Δεν γίνονται, δηλαδή, πανηγυρικοί εορτασμοί.

Γιατί είναι «κινητή γιορτή»

Οι γιορτές που συμπίπτουν τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή ή τη Μεγάλη Εβδομάδα, όπως για παράδειγμα η εορτή του Αγίου Γεωργίου ή του Αγίου Μάρκου, μετατίθενται την Κυριακή πριν από αυτές ή την εβδομάδα της Διακαινησίμου, την εβδομάδα δηλαδή μετά την Κυριακή του Πάσχα.

Σημειώνεται ότι δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα η «θεωρία» ότι ο Άγιος Γεώργιος τιμάται μετά το Πάσχα, καθώς τα εκκλησιαστικά τροπάρια του Αγίου Γεωργίου περιέχουν αναστάσιμα λόγια, που δεν είναι δυνατό να τα ψάλουν πριν από την Ανάσταση. Με βάση την Εκκλησία, κάθε Κυριακή, είναι ημέρα αναστάσιμη. Απλώς, η ακολουθία του Αγίου Γεωργίου είχε γραφτεί πριν από την αλλαγή του ημερολογίου και τότε η εορτή έπεφτε πάντα μετά το Πάσχα.

Έτσι, φέτος, η γιορτή του Αγίου Γεωργίου είναι τη Δευτέρα 3 Μαΐου 2021 (Δευτέρα του Πάσχα).

Ποιος ήταν ο Άγιος Γεώργιος

Ο Άγιος Γεώργιος (280 - 23 Απριλίου 303) ήταν Ρωμαίος στρατιωτικός. Καταγόταν από την Καππαδοκία και υπηρετούσε ως αξιωματικός του στρατού επί αυτοκράτορα Διοκλητιανού. Καταδικάστηκε σε θάνατο, επειδή δεν αποκήρυξε τη χριστιανική του πίστη. Αργότερα, αγιοκατατάχθηκε ως Χριστιανός μάρτυρας.

Αποκαλούμενος από την Ορθόδοξη Εκκλησία Μεγαλομάρτυς και Τροπαιοφόρος, είναι από τους δημοφιλέστερους αγίους σε ολόκληρο τον χριστιανικό κόσμο. Ο Άγιος Γεώργιος θεωρείται Άγιος της Καθολικής, της Αγγλικανικής, της Ορθόδοξης, της Λουθηρανικής και της Αρμενικής Εκκλησίας, ενώ τιμάται σε μεγάλο βαθμό και στην Τουρκία. Ο Άγιος Γεώργιος, όπως και στο Βυζάντιο, έγινε ο προστάτης και Τροπαιοφόρος άγιος του Ελληνικού Στρατού, έπειτα από την απελευθέρωση του ελληνικού Γένους. Έτσι, στην εικόνα του δράκου που σκοτώνεται από τον Άγιο είδαν τον Τούρκο κατακτητή. Η απεικόνισή του αυτή εμφανίζεται στην αγιογραφία από τον 12ο αιώνα και μετά.

Το 303 μ.Χ., όταν άρχισαν οι διωγμοί του Διοκλητιανού, ο Γεώργιος δε δίστασε να ομολογήσει την χριστιανική του πίστη προκαλώντας το μένος του Διοκλητιανού, επειδή κατείχε μεγάλο αξίωμα και ήταν αγαπημένος του. Αρχικά του έταξε πλούτη, γη και δούλους για να αλλαξοπιστήσει και όταν ο Γεώργιος αρνήθηκε, ελεηνολογώντας τους ειδωλολάτρες, τον υπέβαλε σε μια σειρά φρικτών βασανιστηρίων. Αρχικά έδεσαν τον άγιο σε ένα ξύλο και τον χτυπούσαν στην κοιλιά του με ένα κοντάρι. Η χριστιανική παράδοση περιγράφει ότι αφού τον λόγχισαν, ξέσκισαν τις σάρκες του με ειδικό τροχό από μαχαίρια. Έπειτα, τον έριξαν σε λάκκο με βραστό ασβέστη και κατόπιν τον ανάγκασαν να βαδίσει με πυρωμένα μεταλλικά παπούτσια. Σύμφωνα με την χριστιανική παράδοση, από όλες αυτές τις δοκιμασίες, ο Θεός τον κράτησε θαυματουργά ζωντανό.

Ο Γεώργιος τελικά μαρτύρησε με αποκεφαλισμό, την Παρασκευή 23 Απριλίου του έτους 303 μ.Χ. Κατά τον υπολογισμό του χριστιανού ιστορικού και απολογητή Αγίου Ευσεβίου, η ημέρα αυτή αντιστοιχούσε στην Παρασκευή της Διακαινησίμου του Πάσχα. Οι χριστιανοί πήραν το λείψανό του και το έθαψαν μαζί με αυτό της μητέρας του, η οποία μαρτύρησε την ίδια ή την επόμενη ημέρα. Σύμφωνα με την χριστιανική παράδοση, ο πιστός υπηρέτης του Γεωργίου, Πασικράτης, εκτελώντας την επιθυμία του, παρέλαβε το λείψανο του Γεωργίου, μαζί με αυτό της μητέρας του και τα μετέφερε στη Λύδδα της Παλαιστίνης. Ο Μέγας Κωνσταντίνος έκτισε ναό πάνω στον τάφο του. Από εκεί οι Σταυροφόροι τα μετέφεραν στη Δύση.

Πηγή: ekklisiaonline.gr

