Ζώδια: οι προβλέψεις της Λίτσας Πατέρα για το Σαββατοκύριακο (βίντεο)

Η αστρολόγος της εκπομπής «Το Πρωινό» προβλέπει για όλα τα ζώδια και κρούει τον «κώδωνα του κινδύνου».

Απρόσμενα πράγματα αναμένονται και αυτό το Σαββατοκύριακο, προέβλεψε η Λίτσα Πατέρα στην εκπομπή «Το Πρωινό» την Παρασκευή.

Τόνισε πως όλα τα ζώδια πρέπει να δώσουν προσοχή στον τρόπο που μιλούν «γιατί αν μιλήσουμε απότομα και δεν προσέχουμε, θα μπορούσε να γίνει ατύχημα».

Προσοχή ζήτησε και στη διαχείριση του λόγου αλλά και στα παιδιά.

Στο αισιόδοξο κομμάτι, είπε πως «ο Ερμής πάνω στον Κρόνο σημαίνει ότι, τα πράγματα θα πάνε καλά».

«Θα ακούσουμε ειδήσεις από τον κόσμο που δε θα μας αρέσουν», προέβλεψε.

Τέλος, επέστησε την προσοχή στις μετακινήσεις, «για να μην έχουμε απρόβλεπτες εξάψεις»..

Αναλυτικά οι προβλέψεις όλων των ζωδίων από τη Λίτσα Πατέρα στην εκπομπή «Το Πρωινό».

