Κοινωνία

Καιρός: έκτακτο δελτίο επιδείνωσης - έρχονται βροχές και καταιγίδες

Από πότε χαλάει ο καιρός και ποιες περιοχές αναμένεται να επηρεαστούν.

Πρόσκαιρη επιδείνωση του καιρού προβλέπεται από αύριο Σάββατο (24/4) έως τις πρωινές ώρες της Κυριακής (25/4) με ισχυρές βροχοπτώσεις κατά τόπους στην κεντρική και τη βόρεια χώρα, σύμφωνα με έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ).

Πιο αναλυτικά, ισχυρές βροχές προβλέπεται να εκδηλωθούν το Σάββατο στη δυτική και την κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία, τις Σποράδες, την ανατολική Στερεά και βαθμιαία την Εύβοια.

Τα φαινόμενα αναμένεται να εξασθενήσουν, από το απόγευμα του Σαββάτου στη δυτική και κεντρική Μακεδονία, από το βράδυ στη Θεσσαλία και την ανατολική Στερεά, ενώ στην Εύβοια και τις Σποράδες από τις πρωινές ώρες της Κυριακής.