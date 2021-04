Life

“Η Φάρμα”: Spolier από το “Πρωινό” για τον Ιατρόπουλο (βίντεο)

Η κόντρα μεταξύ Ξιάρχο- Πάτρα για την ηλικία. Ο «μελετηρός» Τζώρτζογλου και η επιστροφή Μιχαλοπούλου στην αγκαλιά Ιατρόπουλου.

Κανείς δεν θέλει να είναι υπηρέτης σε αυτήν τη «Φάρμα», όπως φαίνεται στο preview του αποψινού επεισοδίου που πρόβαλλε αποκλειστικά η εκπομπή «Το Πρωινό».

Με τον Σάκη Τανιμανίδη στην κεφαλή του τραπεζιού, Ξιάρχο και Πάτρας προετοιμάζονται για μονομάχοι, ενώ ξεσπά μεταξύ τους «ομηρικός καβγάς» με ανταλλαγή άκομψων χαρακτηρισμών και θέμα την ηλικία του Πάτρα.

«Σου εύχομαι σε 18 χρόνια που θα είσαι στα χρόνια μου, να είσαι τόσο δυνατός», απαντά ο Πάτρα στον Ξιάρχο, ενώ του απαριθμεί όλες τις δουλειές που έχει κάνει τις τελευταίες μέρες.

Η Φαίη Σκορδά προχωρά με τη σειρά της σε ένα άνευ προηγουμένου spoiler, όταν αποκαλύπτει ότι «η αδικημένη αγρότισσα Μιχαλοπούλου θα ξαναβρεθεί στην αγκαλιά του Μιχάλη Ιατρόπουλου», που φαίνεται να επιστρέφει στη «Φάρμα».

Τέλος, ο «μελετηρός» Στράτος Τζώρτζογλου απαντά στις κατηγορίες για κλοπή του βιβλίου της «Φάρμας».

