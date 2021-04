Κοινωνία

Πάσχα - μετακινήσεις: τα έκτακτα μέτρα για να μπει φρένο… στη μαζική έξοδο

Πως θα επιτρέπεται η μετακίνηση από νομό σε νομό. «Τσουχτερά» πρόστιμα περιμένουν τους παραβάτες, αλλά και όσους θα επιχειρήσουν να «ξεγελάσουν» τις Αρχές.

Το κυβερνητικό σχέδιο για να μπει «φρένο» στις μετακινήσεις και να αποτραπεί η μαζική έξοδος για το Πάσχα, θα παρουσιάσει σήμερα το απόγευμα, στις 18:00, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσσοχοΐδης, κατά τη διάρκεια της καθιερωμένης ενημέρωσης για την πορεία των επιδημιολογικών στοιχείων, από το Υπουργείο Υγείας.

Παράλληλα αναμένεται η ανακοίνωση των μέτρων που θα ισχύσουν την Μεγάλη Εβδομάδα, από τον υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας, Νίκο Χαρδαλιά, αλλά και για το πώς θα λειτουργήσουν τα καταστήματα που δραστηριοποιούνται στον χώρο της εστίασης από την Δευτέρα του Πάσχα 3 Μαΐου.

Στη δέσμη των μέτρων που αποφάσισε η Κυβέρνηση, προβλέπονται συγκεκριμένοι περιορισμοί, μαζί με τους αυστηρούς και συνεχείς ελέγχους από τις αστυνομικές δυνάμεις στους αυτοκινητοδρόμους, παράλληλα με την επιβολή αυστηρών προστίμων σε περίπτωση βεβαίωσης παραβάσεων: 300 ευρώ είναι το πρόστιμο που θα επιβάλλεται για αναίτιες μετακινήσεις και 500 ευρώ το πρόστιμο σε περίπτωση εντοπισμού ψευδούς δήλωσης προκειμένου να δικαιολογηθεί κάποια αναίτια μετακίνηση.

Πλέον, με βάση και τα όσα αναγράφονται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης ισχύουν τα εξής:



Μετακινήσεις σε άλλη περιφέρεια για λόγους υγείας θα επιτρέπονται μόνο με έγγραφο από δημόσια δομή υγείας.

Διαπεριφερειακές μετακινήσεις με βάση την δήλωση Ε9 και αιτιολογικό ότι οι πολίτες μετακινούνται στον επίσημο τόπο κατοικίας τους θα μπορούν να χρησιμοποιούνται εφ' άπαξ και δεν θα επιτρέπεται η επιστροφή τους στον τόπο προέλευσης.

με βάση την δήλωση Ε9 και αιτιολογικό ότι οι πολίτες μετακινούνται στον επίσημο τόπο κατοικίας τους θα μπορούν να χρησιμοποιούνται εφ' άπαξ και δεν θα επιτρέπεται η επιστροφή τους στον τόπο προέλευσης. Η συγκομιδή προϊόντων ως αιτία για υπερτοπική μετακίνηση απαλείφεται και δεν θα προβλέπεται για την περίοδο του Πάσχα.

Όσοι επιθυμούν υπερτοπική μετακίνηση με αφορμή τον θάνατο και την κηδεία συγγενικού τους προσώπου θα μπορούν να το πράττουν επιδεικνύοντας στους; αστυνομικούς την ληξιαρχική πράξη θανάτου του οικείου τους.

Για όλες τις περιπτώσεις -πλην της επιστροφής στον τόπο μόνιμης κατοικίας- ο απολύτως αναγκαίος χρόνος της παραμονής σε άλλη περιφέρεια θα είναι ένα 48ωρο.

Μέσω της Εργάνης θα μπορούν να εκδίδονται βεβαιώσεις για μετακινήσεις μόνο για τους μισθωτούς που έχουν εξαρτημένη σχέση εργασίας.

Η κίνηση στα διόδια

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε η Τροχαία Αττικής, σήμερα 23 Απριλίου, από τις 06:00 έως και τις 11:30, από τα διόδια της Εθνικής Οδού Αθηνών – Κορίνθου, πέρασαν 5.400 οχήματα με κατεύθυνση προς την Κόρινθο και 4.820 οχήματα με κατεύθυνση της Αθήνα. Βεβαιώθηκαν 4 παραβάσεις μετακίνησης και ζητήθηκε από 30 οδηγούς να επιστρέψουν πίσω.

Αντίστοιχα από τα διόδια στην Εθνική Οδό Αθηνών – Λαμίας, πέρασαν με κατεύθυνση τη Λαμία, 8.280 οχήματα και με κατεύθυνση την Αθήνα 6.250 οχήματα. Βεβαιώθηκαν 3 παραβάσεις μετακίνησης και ζητήθηκε από 12 οδηγούς να επιστρέψουν.

