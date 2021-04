Life

YFSF: Μπέτυ Μαγγίρα και Αλευράς στο “Πρωινό” πριν τις νέες μεταμορφώσεις τους (βίντεο)

Η Μπέτυ Μαγγίρα μιλά στο «Πρωινό» για τη σχέση της με τη Ζωζώ Σαπουντζάκη και ο Θανάσης Αλευράς για τότε που «τα είχε» με τη Ζέτα Μακρυπούλια.

Τη Ζωζώ Σαπουντζάκη θα υποδυθεί στο νέο επεισόδιο του «Your Face Sounds Familiar» η Μπέτυ Μαγγίρα, που μίλησε στην εκπομπή «Το Πρωινό» για τη γνωριμία της με τη μεγάλη Κυρία του ελληνικού κινηματογράφου. Εξήγησε πως έχουν γνωριστεί, «αλλά δεν την πήρα να της πω ότι θα την κάνω».

Η ηθοποιός αναφέρθηκε και στην πρόταση που της είχε γίνει να λάβει μέρος στο «Surviror», αποκαλύπτοντας ότι «τα λεφτά ήταν καλά», χωρίς όμως να πει το ποσό που της είχε προταθεί. Ξεκαθάρισε πάντως ότι, «με κούρασε και δεν το βλέπω άλλο».

Ο Θανάσης Αλευράς, ο οποίος αυτή την εβδομάδα θα υποδυθεί τον Σαρμπέλ, αναφέρθηκε στο μεγαλύτερο ψέμα που έχει γραφτεί ποτέ γι’αυτόν, όταν είχε πρωτοξεκινήσει. Τότε είχε γραφτεί ότι «τα έχει με τη Ζέτα Μακρυπούλια», τιμητικό μεν, αστείο για τον ίδιο δε. Μίλησε, επίσης, για το στόχο που έχει βάλει να χάσει 20 κιλά, αλλά και για το ότι κατάφερε να χάσει ήδη δέκα.