Ακαδημία Πλάτωνος: Κορονοπάρτι 1000 ατόμων για την Ημέρα της Γης

Σάλος από τις εικόνες με νέους να διασκεδάζουν χωρίς να τηρούν τα μέτρα και τις αποστάσεις.

Σάλο έχουν προκαλέσει οι εικόνες από κορονοπάρτι στην Ακαδημία Πλάτωνος με 1.000 άτομα και αφορμή την Ημέρα της Γης.

Νεαρής, κυρίως, ηλικίας άτομα συγκεντρώθηκαν με δυνατή μουσική και αλκοόλ, χωρίς να τηρούν τις απαραίτητες αποστάσεις και τα μέτρα προστασίας για να αποφευχθεί η διασπορά του κορονοϊού.

Την Τετάρτη, περιπολικά και αστυνομικοί φρουρούσαν την οδό Αιμιλίου Βεάκη στο Περιστέρι αλλά και την πλατεία Αγίου Γεωργίου στην Κυψέλη. Το σχέδιο ξεκίνησε με την πλατεία Βαρνάβα ενώ επεκτείνεται παντού.

Μάλιστα, την Μεγάλη Εβδομάδα η επιτήρηση της αστυνομίας αναμένεται να είναι και πιο έντονη, με στόχο όπου υπάρχει υποψία για κορονοπάρτι, να συνοδεύεται από επέμβαση των Αρχών.

