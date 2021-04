Life

Ο Χρανιώτης στο “Πρωινό” για τον κορονοϊό και την επιστροφή στον “Ήλιο” (βίντεο)

Για το πώς πέρασε ο ίδιος και η οικογένειά του τον κορονοϊό μίλησε ο Γιώργος Χρανιώτης στο «Πρωινό» ξεκαθαρίζοντας ότι, θέλει να γυρίσει στον «Ήλιο».

Για την περιπέτειά του με τον κορονοϊό μίλησε στην εκπομπή «Το Πρωινό» ο Γιώργος Χρανιώτης, εξηγώντας ότι πρώτα το πέρασε η γυναίκα του, μετά κόλλησε ο μικρός και παρά το ότι ο ίδιος έβγαινε αρνητικός, κόλλησε.

«Αρχικά εγώ έβγαινα αρνητικός, έκατσα στο σπίτι με διπλές μάσκες είχα υπέρμετρη εμπιστοσύνη ότι δεν θα κολλήσω, αλλά ο κορονοϊός δεν κάνει διακρίσεις.

Είχα δέκατα, είχα συμπτώματα και δεν το παραδεχόμουν», είπε.

Πάντως, εξήγησε πως από την ερχόμενη Δευτέρα επιστρέφει στα γυρίσματα της σειράς του ΑΝΤ1 «Ήλιος».

«Όλα τα παιδιά από τον Ήλιο με διαβεβαίωσαν ότι θα είναι εκεί όταν γίνω καλά», είπε και τόνισε: «Θέλω να γυρίσω στον ‘Ήλιο’, θέλω να ζήσω».

Ερωτηθείς για το αν βλέπει Survivor, στο οποίο είχε συμμετάσχει στο παρελθόν, είπε πως το βαριέται. «Είναι περισσότερο ριάλιτι από όσο αντέχω», εξήγησε σχετικά.

