Ταμείο Εγγυοδοσίας Επενδύσεων: χαμηλότοκα εγγυημένα επιχειρηματικά δάνεια

Με την εγγύηση του Ταμείου, οι συνεργαζόμενες τράπεζες θα παρέχουν σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις χαμηλότοκα δάνεια, μειωμένων εξασφαλίσεων και μεγαλύτερης περιόδου αποπληρωμής.

Ενεργοποιείται σήμερα το μεσημέρι, Παρασκευή 23 Απριλίου, το δικαίωμα υποβολής αιτήσεων για την χορήγηση επιχειρηματικών δανείων εγγυημένων από το νέο Ταμείο Εγγυοδοσίας Επενδύσεων, την διαχείριση του όποιου έχει αναθέσει το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (European Investment Fund, EIF).

Το Ταμείο Εγγυοδοσίας Επενδύσεων έχει προϋπολογισμό 100 εκ. ευρώ από πόρους ΕΣΠΑ 2014-2020 (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΕΠΑνΕΚ) και μέσω πέντε χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων θα χορηγηθούν περίπου 500 εκ. ευρώ σε εγγυημένα επενδυτικά δάνεια και δάνεια κεφαλαίου κίνησης αναπτυξιακού σκοπού, έτσι ώστε οι επιχειρήσεις να προβούν σε επενδύσεις που θα αναβαθμίσουν την ανταγωνιστικότητα τους στις σύγχρονες οικονομικές συνθήκες.

Με την εγγύηση του Ταμείου, οι συνεργαζόμενες τράπεζες θα παρέχουν σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις χαμηλότοκα δάνεια, μειωμένων εξασφαλίσεων και μεγαλύτερης περιόδου αποπληρωμής. Η εγγύηση θα καλύπτει έως και το 80% των ζημιών κάθε δανείου.

Ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Άδωνις Γεωργιάδης, δήλωσε, «Ένα νέο, εξαιρετικά σημαντικό αναπτυξιακό εργαλείο ξεκινάει σήμερα από το Υπουργείο Ανάπτυξης σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων. Χαμηλότοκα δάνεια σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις με την εγγύηση του νέου Ταμείου Εγγυοδοσίας Επενδύσεων, έτσι ώστε με το πέρας της πανδημίας να είμαστε έτοιμοι για να βάλουμε μπρος ξανά την ελληνική οικονομία».

Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Γιάννης Τσακίρης δήλωσε σχετικά, «Η χορήγηση δανείων με την εγγύηση του Ταμείου Εγγυοδοσίας Επενδύσεων αποτελεί ένα ακόμη εργαλείο για την επανεκκίνηση της οικονομίας και των επιχειρήσεων μετά την πανδημία. Παράλληλα με την περαιτέρω αποκλιμάκωση των φορολογικών και ασφαλιστικών βαρών που ανακοίνωσε χθες ο Πρωθυπουργός Κ. Μητσοτάκης, η Κυβέρνηση συνεχίζει να υιοθετεί χρηματοδοτικά εργαλεία που παρέχουν επιπλέον ρευστότητα στην οικονομία και αυξάνουν σημαντικά τις προοπτικές μιας δυναμικής ανάκαμψης».

Επιλέξιμες είναι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις όλων των κλάδων της οικονομίας υπό την προϋπόθεση τήρησης των όρων του Κανονισμού ήσσονος σημασίας (de minimis) EE 1407/2013.

Τα δάνεια θα είναι διαθέσιμα για εκταμίευση μέχρι και τις 31.12.2023

Τα αιτήματα των επιχειρήσεων υποβάλλονται αρχικά στην ηλεκτρονική πλατφόρμα www.ependyseis.gr και κατόπιν στις συνεργαζόμενες Τράπεζες: Τράπεζα Πειραιώς, Εθνική Τράπεζα, Eurobank, Attica Bank και ProCredit Bank.

Το Ταμείο Εγγυοδοσίας Επενδύσεων συγχρηματοδοτείται από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους, μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ), ΕΣΠΑ 2014-2020.

Για περισσότερες πληροφορίες επί του προγράμματος, οι επιχειρήσεις μπορούν να απευθύνονται:

Στις συνεργαζόμενες Τράπεζες: Τράπεζα Πειραιώς, Εθνική Τράπεζα, Eurobank, Attica Bank και ProCredit Bank

Στις ιστοσελίδες: https://www.antagonistikotita.gr www.espa.gr

Στο Γραφείο Πληροφόρησης της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ στο τηλεφωνικό κέντρο: 801 11 36 300 (Από σταθερό τηλέφωνο με αστική χρέωση από τις 9.00 π.μ έως τις 4.30 μ.μ.) και στην ηλεκτρονική διεύθυνση: infoepan@mou.gr

