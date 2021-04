Πολιτική

Κόντρα για το ακαταδίωκτο των Επιτροπών

Στο "κόκκινο" η πολιτική αντιπαράθεση για την τροπολογία που περιλαμβάνει διάταξη για το ακαταδίωκτο των μελών της Επιτροπής Λοιμωξιολόγων και της Επιτροπής Εμβολιασμών.

Άγρια κόντρα ξέσπασε ανάμεσα σε κυβέρνηση και αντιπολίτευση με αφορμή τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή η οποία εξασφαλίζει το ακαταδίωκτο της Επιτροπής Λοιμωξιολόγων.

Σύμφωνα με την τροπολογία, τα μέλη της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορονοϊού, της Επιτροπής Αντιμετώπισης Έκτακτων Συμβάντων Δημόσιας Υγείας και της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών, δεν ευθύνονται, δεν διώκονται και δεν εξετάζονται για γνώμη που διατύπωσαν, ή ψήφο που έδωσαν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

Η Κυβερνητική Εκπρόσωπος, Αριστοτελία Πελώνη, μιλώντας στην ΕΡΤ1, ανέφερε «Τα μέλη της Επιτροπής δεν ασκούν διοίκηση. Προφανώς και πρέπει να διασφαλιστεί η ανεξαρτησία της Επιτροπής. Πρέπει οι επιστήμονες να είναι ελεύθεροι, όπως και είναι ελεύθεροι, να εκφέρουν την επιστημονική τους άποψη, χωρίς να φοβούνται μηνύσεις από τον οποιονδήποτε. Και θα ήθελα εδώ να πω πραγματικά κάτι για τον ΣΥΡΙΖΑ: Ακολουθεί μία τακτική και λογική αλλοπρόσαλλη. Από τη μια κατηγορεί την Κυβέρνηση ότι χειραγωγεί την Επιτροπή και δεν ακούει την επιστημονική άποψη και από την άλλη αντιδρά γι’ αυτή την τροπολογία που διασφαλίζει ακριβώς την ανεξαρτησία των μελών της. Διάβαζα πριν από λίγο και μια δήλωση του κ. Ηλιόπουλου, που έλεγε ότι τίθεται θέμα Δημοκρατίας. Ποιο είναι το θέμα της Δημοκρατίας που τίθεται ακριβώς, όταν επιστήμονες πρέπει να είναι ελεύθεροι να εκφέρουν την άποψή τους; Οι επιστήμονες ψηφίζουν εντός της Επιτροπής, φέρνουν την εισήγηση της πλειοψηφίας στην Κυβέρνηση και η Κυβέρνηση είναι αυτή που λαμβάνει την πολιτική απόφαση και την ευθύνη. Έχει πρόβλημα, δηλαδή, ο ΣΥΡΙΖΑ με την επιστήμη; Δεν θέλει να έχουν ανεξάρτητη άποψη οι επιστήμονες;».

Τσίπρας: απόδειξη της στυγνής ομολογίας της Κυβέρνησης για την πανδημία

Σε ανάρτηση του στα social media, o Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσιπρας, αναφέρει:

«Η τροπολογία για το ακαταδίωκτο των μελών των Επιτροπών του Υπουργείου Υγείας, αποτελεί στυγνή ομολογία ενοχής της κυβέρνησης για την τραγική διαχείριση της πανδημίας. Και κυρίως προσβάλλει τους επιστήμονες και διαλύει την όποια εμπιστοσύνη της ελληνικής κοινωνίας έχει απομείνει απέναντι στην επιστημονική κοινότητα, γεγονός εξαιρετικά δυσάρεστο και επικίνδυνο.

Ωστόσο, ας είμαστε ειλικρινείς. Η ασυλία δεν αφορά τους επιστήμονες. Ούτως ή άλλως βάσει του νόμου ο ρόλος τους είναι γνωμοδοτικός. Η ασυλία αφορά τα κυβερνητικά στελέχη και τους συνεργάτες του κ. Μητσοτάκη που απαρτίζουν τις Επιτροπές. Που μαζί με Υπουργούς συμμετέχουν στις συνεδριάσεις, ασκώντας ισχυρές πιέσεις προς την κατεύθυνση προειλημμένων κυβερνητικών αποφάσεων. Αφορά αυτούς που ευθύνονται για το 6μηνο αποτυχημένο lockdown και για την κατάρρευση του ΕΣΥ. Για αυτό άλλωστε και η τροπολογία δεν εξαντλείται στο ακαταδίωκτο, αλλά επεκτείνεται στην απαγόρευση κατάθεσης των μελών της Επιτροπής σε περιπτώσεις δικαστικής διερεύνησης.

Τι φοβούνται; Μα την πιθανότητα κάποιος εκ των επιστημόνων να κληθεί να καταθέσει την αλήθεια για τις πιέσεις και για την ιδιοκτησία κάποιων κρίσιμων αποφάσεων. Αυτός είναι άλλωστε και ο λόγος που κρύβουν τόσους μήνες τα πρακτικά των συνεδριάσεων. Ο Πρωθυπουργός που έχει κάνει σημαία του την ατομική ευθύνη όλων των πολιτών, που μεταβίβασε, προχθές, ακόμη και την ευθύνη του μη εμβολιασμού στους ανθρώπους που δίνουν διασωληνωμένοι τη μάχη για τη ζωή, νομοθετεί ασυλία των συνεργατών του από κάθε ευθύνη για τις αποφάσεις τους. Οι ευθύνες όμως που βαραίνουν τον κ. Μητσοτάκη είναι πρωτίστως ηθικές. Και από αυτές, καμία ασυλία δεν θα τον γλιτώσει».

Πελώνη: ο κ. Τσίπρας “τρέφεται από την πανδημία”

Η Κυβερνητική Εκπρόσωπος Αριστοτελία Πελώνη απαντώντας στην ανάρτηση του Αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης Αλέξη Τσίπρα, έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Το ύφος της δήλωσης του κ. Τσίπρα έρχεται να επιβεβαιώσει την ανάγκη προστασίας του επιστημονικού προσωπικού που από την πρώτη στιγμή το κόμμα του έβαλε στο στόχαστρο, επιχειρώντας την αποδόμηση και την στοχοποίηση προσωπικοτήτων εγνωσμένου κύρους. Αν, έστω μια φορά, ο κ. Τσίπρας απηύθυνε στους πολίτες έκκληση να εμβολιαστούν και να τηρούν τα μέτρα προστασίας αντί να επιλέγει την κορωνοκαπηλεία και το πριόνισμα της Επιστήμης και της επιστημονικής άποψης, ίσως να έπειθε ότι στόχος του είναι η συμβολή στην εθνική προσπάθεια. Αλλά ο κ. Τσίπρας τρέφεται από την πανδημία. Και όσο αντιλαμβάνεται ότι κάθε μέρα που περνά, φτάνουμε πιο κοντά στο τέλος της πρωτοφανούς κρίσης, τόσο πατάει γκάζι αντί για φρένο στον πολιτικό του κατήφορο».

Σε συνέντευξη της στον ΣΚΑΙ, η Φώφη Γεννηματά επεσήμανε «Όταν θέλεις να προστατέψεις μία επιστημονική επιτροπή δεν φέρνεις εκπρόθεσμη τροπολογία μαζί με άλλα 100 θέματα, σαν να θέλεις κάτι να κρύψεις. Προφανώς πρέπει τους επιστήμονες της χώρας να τους προστατεύσουμε. Εγώ δεν καταλαβαίνω το εξής. Μιλάμε για μία επιτροπή, η οποία έχει εισηγητικό, γνωμοδοτικό χαρακτήρα. Δεν έχει καμία αρμοδιότητά να παίρνει αποφάσεις. Γι’ αυτό πραγματικά θα ήθελα να υπάρξει χρόνος συζήτησης στη Βουλή να καταλάβουμε ποιο είναι το σκεπτικό της Κυβέρνησης».

"Η κυβερνητική εκπρόσωπος μιλώντας λίγο αργότερα στην δημόσια τηλεόραση ισχυρίστηκε πως η σκανδαλώδης ασυλία στα μέλη της επιτροπής λοιμωξιολόγων νομοθετήθηκε προκειμένου να διασφαλιστεί η «ελευθερία του λόγου» των επιστημόνων! Την ίδια στιγμή όμως οποιοσδήποτε επιστήμονας εκφράζει διαφορετική άποψη από την κυβερνητική, κινδυνεύει ακόμα και με διαγραφή από τον ιατρικό σύλλογο! Μιλάμε για υποκρισία και παραβίαση της βασικής αρχής της δημοκρατίας: την ισονομία" τονίζει από πλευράς της η Ελληνική Λύση.

Σε ανακοίνωσή του το ΜέΡΑ25 κάνει λόγο για την τελευταία πράξη της «Μητσοτάκης Α.Ε.» για την πλήρη μετάθεση των εγκληματικών ευθυνών της. “Η συγκεκριμένη διάταξη δεν προστατεύει τους επιστήμονες, αντιθέτως τους εκθέτει, αφού ουσιαστικά η Κυβέρνηση είναι σαν να λέει ότι τις μέρες που δεν θα φταίνε οι πολίτες, οι νέοι και οι πλατείες, θα ευθύνονται οι ειδικοί, οπότε θεσπίζουμε ένα ακαταδίωκτο ώστε εύκολα η Κυβέρνηση να μπορεί να τους «κατηγορεί» πολιτικά, χωρίς κάποιος να μην μπορέσει να αναζητήσει δικαστικά αυτές τις ευθύνες. Μιλάμε βέβαια για την ίδια Κυβέρνηση που είτε η ίδια, είτε οι διορισμένες διοικήσεις της, διώκουν καθημερινά γιατρούς και νοσηλευτές στα δημόσια νοσοκομεία επειδή με τα μέσα προστασίας που δεν είχαν από την πολιτεία, «διασπείρουν τον ιό στα νοσοκομεία». Τόσο ξεδιάντροπα λειτουργεί η «Μητσοτάκης Α.Ε.», μη διστάζοντας και μη δειλιάζοντας μπροστά σε τίποτα. Και επειδή ακούσαμε ήδη τα γνωστά πλέον κυβερνητικά επιχειρήματα για «ψεκασμένους» και αρνητές, που θα θέλουν να στοχοποιήσουν την επιτροπή των ειδικών, παραπέμπουμε την Κυβέρνηση στο Σύνταγμα και στην διασφάλιση της επιστημονικής και ακαδημαϊκής ελευθερίας” τονίζει μεταξύ άλλων το ΜέΡΑ25.

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών ζητά να επεκταθεί η ασυλία «για όλους τους υγειονομικούς που δίνουν καθημερινά τη μάχη ενάντια στην πανδημία τόσο σε επίπεδο πρωτοβάθμιας όσο και σε επίπεδο δευτεροβάθμιας περίθαλψης. Πρόκειται για ένα δίκαιο αίτημα του υγειονομικού κόσμου που έχει ικανοποιηθεί σε άλλες χώρες».

Σχολιάζοντας το θέμα, ο Πρόεδρος του ΙΣΑ Γ.Πατούλης είπε ότι «Ο ιατρικός κόσμος με αυταπάρνηση δίνει από την πρώτη στιγμή τη μάχη ενάντια στην επιδημία, θέτοντας σε κίνδυνο την υγεία και τη ζωή το. Αντιλαμβανόμαστε την εθνική ανάγκη ωστόσο η πολιτεία οφείλει να διασφαλίσει για όλους τους υγειονομικούς τις συνθήκες ώστε να δίνουν απερίσπαστοι αυτό τον αγώνα. Είναι αναγκαία μια μακροπρόθεσμη στρατηγική για την αναχαίτηση της πανδημίας που θα βασίζεται στην ενίσχυση των δομών υγείας με μόνιμο προσωπικό που θα τις καταστήσει ισχυρές απέναντι στην τωρινή αλλά και σε μελλοντικές απειλές. Πρέπει να τονιστεί ότι η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας αποτελεί βασικό πυλώνα στην υγειονομική θωράκιση ενάντια στην πανδημία και είναι ζήτημα ύψιστης σημασίας να ενισχυθεί.»

