Κοινωνία

Μετρό: τραγικό τέλος για τη γυναίκα που έπεσε στην “Πανόρμου”

Διπλή και ταυτόχρονη επιχείρηση σε διαφορετικούς σταθμούς του μετρό.

Νεκρή ανασύρθηκε από τις γραμμές του μετρό στο σταθμό «Πανόρμου» μία γυναίκα που είχε πέσει νωρίτερα. Λόγω

Η γυναίκα έπεσε στις γραμμές του μετρό κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες και για τον απεγκλωβισμό της επιχείρησαν εννέα πυροσβέστες με τρία οχήματα.

Δυστυχώς, λίγο μετά ανασύρθηκε νεκρή και παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Χωρίς αισθήσεις #απεγκλωβίστηκε γυναίκα από το σταθμό ΜΕΤΡΟ Πανόρμου και παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) April 23, 2021

Ευτυχή κατάληξη είχε η επιχείρηση απεγκλωβισμού του άνδρα που έπεσε την ίδια ώρα, στο σταθμό του μετρό «Χολαργός», καθώς απεγκλωβίστηκε γύρω στις 13:30 έχοντας τις αισθήσεις του. Και για το δικό του απεγκλωβισμό επιχείρησαν εννέα πυροσβέστες με τρία οχήματα.

Με τις αισθήσεις του #απεγκλωβίστηκε άνδρας από το σταθμό ΜΕΤΡΟ Χολαργού και παρελήφθη από το ΕΚΑΒ.

— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) April 23, 2021





Λόγω των πτώσεων τα δρομολόγια του μετρό πραγματοποιούνται μετ'εμποδίων.

